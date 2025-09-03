Радник Зеленського Литвин у минулому вихваляв Януковича та ображав ЗСУ. ФОТО

Радник президента Володимира Зеленського Дмитро Литвин у своїх колонках вихваляв президента-втікача Віктора Януковича.

Так, Литвин, зокрема, писав, що результати роботи Януковича "прекрасні", "нам з ним пощастило", а українські журналісти "не здатні це оцінити".

"Президент Янукович минулого року працював добре. Навіть дуже добре. На жаль, українські журналісти - і закостенілі, і занадто схильні дотримуватися пристойностей. А тому не здатні помітити чудові результати першого року президентства", - зазначав Литвин.

Також у своїх дописах Литвин публікував образи на адресу Збройних Сил України, називаючи їх "стайками камуфляжних бандитів".

"На тлі таких особистих армій, як у Білецького, і просто стайок камуфляжних бандитів, яких повно в Україні, Порошенко виглядає цілком пристойно", - зазначав Литвин.