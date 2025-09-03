УКР
Новини Фото Дмитро Литвин раніше вихваляв Януковича
7 272

Радник Зеленського Литвин у минулому вихваляв Януковича та ображав ЗСУ. ФОТО

Радник президента Володимира Зеленського Дмитро Литвин у своїх колонках вихваляв президента-втікача Віктора Януковича.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать публікації в українських медіа.

Так, Литвин, зокрема, писав, що результати роботи Януковича "прекрасні", "нам з ним пощастило", а українські журналісти "не здатні це оцінити".

Радник Зеленського вихваляв Януковича та ображав ЗСУ

"Президент Янукович минулого року працював добре. Навіть дуже добре. На жаль, українські журналісти - і закостенілі, і занадто схильні дотримуватися пристойностей. А тому не здатні помітити чудові результати першого року президентства", - зазначав Литвин.

Також читайте: Закомплексований хлопчик Литвин відсунув від вух Президента Єрмака, - "слуга народу " Безугла

Також у своїх дописах Литвин публікував образи на адресу Збройних Сил України, називаючи їх "стайками камуфляжних бандитів".

"На тлі таких особистих армій, як у Білецького, і просто стайок камуфляжних бандитів, яких повно в Україні, Порошенко виглядає цілком пристойно", - зазначав Литвин.

Радник Зеленського вихваляв Януковича та ображав ЗСУ

Автор: 

Янукович Віктор (10785) Литвин Дмитро (23)
+37
Так это и есть ГЛАВНЫЙ ПРИЗНАК,
По которому попадают в окружение ВЛАЛИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
Он других - то и не берет!!!!!
Если ты засветился ПАТРИОТИЗМОМ
БЫЛ - не дай бог - на Майдане!!
Или ты честный до усрачки
То у тебя - шансов нет!!!!!!!!
**** еще не ясно ?????
03.09.2025 15:45
+24
Який радник? - чмошник!
03.09.2025 15:40
+24
Звичайний малорос як і його бос, там вся опа або ФСБшні агенти або малороси.
03.09.2025 15:47
Який радник? - чмошник!
03.09.2025 15:40
але ж які патріотичні тексти пише для Зеленського
03.09.2025 16:25
саме так !
доктор Ламброзо по його фотокарточках сказав би - ущєрбний, мєлкій, мстивий

глаза - зеркало души

.
03.09.2025 17:40
Так это и есть ГЛАВНЫЙ ПРИЗНАК,
По которому попадают в окружение ВЛАЛИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
Он других - то и не берет!!!!!
Если ты засветился ПАТРИОТИЗМОМ
БЫЛ - не дай бог - на Майдане!!
Или ты честный до усрачки
То у тебя - шансов нет!!!!!!!!
**** еще не ясно ?????
03.09.2025 15:45
И еще есть один вариант
Димочка - молоденький
Симпатичный
Андрей Борисович для любовных утех - видать - уже не подходит
Захотелось чего- то новенького ВЛАДИМИРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ
03.09.2025 15:49
У Зелі хоч Лєна є для прикриття, а Дерьмак геть не одружився для пристойості - навіть імітувати натурала не збирається...
03.09.2025 16:13
Воно яловий чувал
03.09.2025 16:38
Ну то вже давно зрозуміло що при владі зелені сцикливі ригалєти, в яких не вистачає хоробрості зізнатися в цьому.
03.09.2025 15:46
кремлівський викормиш зелька тільки таких і підбирає
03.09.2025 15:46
Звичайний малорос як і його бос, там вся опа або ФСБшні агенти або малороси.
03.09.2025 15:47
Кажуть,що він гей пасів, ( я маю на увазі не Янковича,хоча хто його знає !) !
03.09.2025 15:47
У випадку з цим (прости Господи), литвином співпадає і те, що він гей, і те, що він п*дар.
Це зі старого одеського анекдоту:
"Мойша, ты знаешь, а наш Сема таки ********!
Шо, денег занял и не отдает?
Нет, в хорошем смысле.
03.09.2025 15:57
пристосуванець
03.09.2025 15:47
так все оточення зєлєнського - із сраки януковоща
03.09.2025 15:48
Достатньо згадати, що сам голобородько патякав про Україну, мову, віру...
Збіговисько трутнів, пристосуванців та нікчем.
Такого некомпетентного уряду ця країна ще не бачила
03.09.2025 16:16
Он заблуШдался...
03.09.2025 15:48
Все ГІВНО підібране ЗЕленським і Єрмаком.Вони зап'ятнані роботою на ЗеКовський режим,тому вони на гачку у Єрмака,а те що хтось там "убивав чеченців"то для прикриття.
03.09.2025 15:49
Таких персонажів, як цей литвин, хоч греблю гати ...
03.09.2025 15:50
це ж його витвір, вірніше кремля : Це успішна та квітуча країна, де немає війни. Країна, яка повернула своїх людей та свої території. Де не важливо, як названа вулиця - бо вона освітлена та заасфальтована. Де немає різниці, біля якого пам'ятника ти чекаєш дівчину, в яку закоханий. какая разница
03.09.2025 15:51
Ну от на)(уя наRбувати читачів Цензор, пані Наталя?

Насправді в матеріалі про Яника Литвин знущається з нього, бо той кришує інтенсивний непрозорий розпродаж державної власності.

"...Ну, теперь-то вы видите, что президент Янукович в минувшем году работал хорошо. Даже очень хорошо.

«Очастнивание» государственной (общественной) собственности идёт быстро и успешно даже по тем направлениям, которые были «не по зубам» президенту Кучме."

Пруф
https://lb.ua/news/2011/02/21/85264_itogi_pervogo_goda_raboti_yanukov.html
03.09.2025 15:52
У другому твердженні- теж брехня від Цензора. Там видно, що зграйками камуфльованих бандитів Литвин називав точно не Збройні сили України.
03.09.2025 16:12
https://images.cnscdn.com/6/e/c/4/6ec4c69c5d185c7e1c5e1f899f7bcee6/original.jpg И нахваливал он не только яНыка , но и Порошенко ( если кто осилит прочитать статью полностью)…
03.09.2025 17:01
ну так там він захищає пороха, а зграйкою бандосів називає орлів білецького, певно після випадку зі свинками
03.09.2025 17:04
І не орлів Білецього. Він же пише "особистих армій як у Білецького і просто зграйок камуфлованих бандитів" - тобто він перечисляє через "і".
03.09.2025 17:08
який радник, такі й президенти.
03.09.2025 15:53
"Ти, або хрест зніми, або труси натягни...". Тебе, судячи з прапорця, може й напряму стосуваться... Адже цей одеський анекдот - саме про твоїх "одноплемінників".
03.09.2025 16:13
а що щось змінилось??
воно і зараз так робить
03.09.2025 15:54
а що в колі зеленої наволочі є інші??
03.09.2025 15:55
Він коливався разом з лінією партії. За ваші гроші все що захочете. Повія натуральна. Хто йому гроші платить, той його і має. А ось влада повинна замислитися, що не усіх повій потрібно матиме
03.09.2025 15:57
і хто ще не вірить тому, що ******* українська влада є младоригами, нащадками овощних?
Нє, ну, самі вони це звісно, заперечують...
03.09.2025 16:00
чи між зеленими інші? не сєпари і не злодії
03.09.2025 16:00
Яке їхало, таке і здибало...
03.09.2025 16:00
імператриця Зеля-Підєрмацька любит гнучких ПРасів.. лохторату дебілів нравиця....
03.09.2025 16:02
До того ж він *****, судячи з усього. З такими радниками переможемо. Потужно.
03.09.2025 16:02
радник=Зрадник до всіх "доберемось"
03.09.2025 16:06
.....................ваАААААщє не здивований, що Зєля-Підєрмачна схильна до продажних хвойд, прокацапських ПРасів..
спАсіба жиДєлям кривбаса за чортішо-блд-праса... ..
03.09.2025 16:09
Друге тверждення - пряма маніпуляція. Він же написав, що Збройні сили при Порошенкові у найращому стані, ніж будь-коли.
А "стайками камуфляних бандитів" він там точно не Збройні сили України називав, це чудово видно з контексту.
Так так - типовий підлабузник, хвалить усіх президентів.
03.09.2025 16:10
хм, так він порошенка хвалив, за що ж ви його до стіни?)))))))))
03.09.2025 16:19

Схоже - останній скрін ніхто не прочитав ...
03.09.2025 16:46
Главное на вентилятор наср@ть !…
03.09.2025 17:03
А хіба в ОП є патріоти ,професіонали ,порядні ? ця шобла або колишні риги ,або корупціонери ,бо негідники . Назву кілька прозвищ Єрмак ,Татаров ,Литвин,Подоляк всі працювали на ригів ,демченко ,аретович російські агенти ,шурма ,шефір ,смірнов це шахраї корупціонера ,трофімов права рука новінського.Тобто українофобська корупційна шобла.
03.09.2025 16:24
А по іншим критеріям туди і не обирали,шнирі риговонялів,маладиє регіони та всяка інша нечисть...
03.09.2025 16:25
А що хтось здивований таким беграундом спічрайтера Зеленського? Зелена команда - це молоді регіонали та ті хто їм співчував. І нічого нового в цьому немає. Всі ж пам'ятають "шутки" сьогоднішнього президента в пору кар'єри актора про Україну, ЗСУ і т.п.? Хтось чув вибачення або про помилки молодості? Так що не забувайте про все це коли будуть вибори. А зараз це нідочого...
03.09.2025 16:32
Ніби це тільки тепер стало відомо. Інших в оточенні Зеленского та Єрмака просто нема!
03.09.2025 16:33
Цензор превращается в телеграмм помойки типа трухи где по рассказывают про плохого порошенка который пиарится на мове и имеет бизнес в рашке? Статья про яныка там саркастическая, а про бандформирование маленьких армий типа билецкого-азарова сказано по факту, про армию(ВСУ) там ничего нет. Удалите новость и не позортесь
03.09.2025 16:49
Почему превращантся ???
... ДАВНО СТАЛ ЖЁЛТОЙ ПРЕССОЙ.
Гроші непахнуть. Головне шоби стабільно платили
03.09.2025 17:02
Одразу видно, що ви не місцевий, на Цензорі, за петю та кличка адміни жопу порвуть!
За щось сказане проти них, банять нещадно, навіть за правду
03.09.2025 17:11
билецкого-авакова* извиняюсь
03.09.2025 17:13
03.09.2025 16:50
Кто читал Левый Берег в начале 10ых знает кто такой Литвин.
03.09.2025 16:56
під@р кацапський
03.09.2025 16:58
Що він може порадити, у чому він фахівець?? окрім ляпати язиком та нести маячню
03.09.2025 17:17
Можна поцікавитись списком його порад?? Що за 5 років воно цінного порадило,
бо щось мені здається ми утримуємо не тільки повію, а ще й паразита!
03.09.2025 17:20
Если Зеленского устраивает такой помощник - значит и Зеленский такой же.
Не зря Зеленский когда-то со сцены сравнивал сломанный велосипед "Украина" с самой Украиной.
03.09.2025 17:22
А ви тільки здогадалися?
03.09.2025 17:52
рожа сєпарського пдрса, що в одного, що в другого
03.09.2025 17:26
... ще один совок у патужної команди.
03.09.2025 17:31
У государственного руля (и у корыта) сейчас, к сожалению, антиукраинские силы. Рвались только эти гопники к корыту, а не рулю. А руль им только для того, чтобы ловить попутный ветер. Флюгеры есть флюгеры. Поражает то, что огромная часть оставшегося населения до сих пор не проснулась...
03.09.2025 18:17
 
 