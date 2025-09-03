Радник Зеленського Литвин у минулому вихваляв Януковича та ображав ЗСУ. ФОТО
Радник президента Володимира Зеленського Дмитро Литвин у своїх колонках вихваляв президента-втікача Віктора Януковича.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать публікації в українських медіа.
Так, Литвин, зокрема, писав, що результати роботи Януковича "прекрасні", "нам з ним пощастило", а українські журналісти "не здатні це оцінити".
"Президент Янукович минулого року працював добре. Навіть дуже добре. На жаль, українські журналісти - і закостенілі, і занадто схильні дотримуватися пристойностей. А тому не здатні помітити чудові результати першого року президентства", - зазначав Литвин.
Також у своїх дописах Литвин публікував образи на адресу Збройних Сил України, називаючи їх "стайками камуфляжних бандитів".
"На тлі таких особистих армій, як у Білецького, і просто стайок камуфляжних бандитів, яких повно в Україні, Порошенко виглядає цілком пристойно", - зазначав Литвин.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
доктор Ламброзо по його фотокарточках сказав би - ущєрбний, мєлкій, мстивий
глаза - зеркало души
.
По которому попадают в окружение ВЛАЛИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
Он других - то и не берет!!!!!
Если ты засветился ПАТРИОТИЗМОМ
БЫЛ - не дай бог - на Майдане!!
Или ты честный до усрачки
То у тебя - шансов нет!!!!!!!!
**** еще не ясно ?????
Димочка - молоденький
Симпатичный
Андрей Борисович для любовных утех - видать - уже не подходит
Захотелось чего- то новенького ВЛАДИМИРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ
Це зі старого одеського анекдоту:
"Мойша, ты знаешь, а наш Сема таки ********!
Шо, денег занял и не отдает?
Нет, в хорошем смысле.
Збіговисько трутнів, пристосуванців та нікчем.
Такого некомпетентного уряду ця країна ще не бачила
Насправді в матеріалі про Яника Литвин знущається з нього, бо той кришує інтенсивний непрозорий розпродаж державної власності.
"...Ну, теперь-то вы видите, что президент Янукович в минувшем году работал хорошо. Даже очень хорошо.
«Очастнивание» государственной (общественной) собственности идёт быстро и успешно даже по тем направлениям, которые были «не по зубам» президенту Кучме."
Пруф
https://lb.ua/news/2011/02/21/85264_itogi_pervogo_goda_raboti_yanukov.html
воно і зараз так робить
Нє, ну, самі вони це звісно, заперечують...
спАсіба жиДєлям кривбаса за чортішо-блд-праса... ..
А "стайками камуфляних бандитів" він там точно не Збройні сили України називав, це чудово видно з контексту.
Так так - типовий підлабузник, хвалить усіх президентів.
Схоже - останній скрін ніхто не прочитав ...
... ДАВНО СТАЛ ЖЁЛТОЙ ПРЕССОЙ.
Гроші непахнуть. Головне шоби стабільно платили
За щось сказане проти них, банять нещадно, навіть за правду
бо щось мені здається ми утримуємо не тільки повію, а ще й паразита!
Не зря Зеленский когда-то со сцены сравнивал сломанный велосипед "Украина" с самой Украиной.