Советник Зеленского Литвин в прошлом хвалил Януковича и оскорблял ВСУ. ФОТО
Советник президента Зеленского Дмитрий Литвин в своих колонках восхвалял беглого президента Виктора Януковича.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют публикации в украинских медиа.
Так, Литвин в частности писал, что результаты работы Януковича "прекрасны", "нам с ним повезло", а украинские журналисты "не способны это оценить".
"Президент Янукович в прошлом году работал хорошо. Даже очень хорошо. К сожалению, украинские журналисты - и закостенелые, и слишком склонны соблюдать приличия. А потому не способны заметить замечательные результаты первого года президентства", - отмечал Литвин.
Также в своих сообщениях Литвин публиковал оскорбления в адрес Вооруженных Сил Украины, называя их "стайками камуфляжных бандитов".
"На фоне таких личных армий, как у Билецкого, и просто стаек камуфляжных бандитов, которых полно в Украине, Порошенко выглядит вполне прилично", - отмечал Литвин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По которому попадают в окружение ВЛАЛИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
Он других - то и не берет!!!!!
Если ты засветился ПАТРИОТИЗМОМ
БЫЛ - не дай бог - на Майдане!!
Или ты честный до усрачки
То у тебя - шансов нет!!!!!!!!
**** еще не ясно ?????
Димочка - молоденький
Симпатичный
Андрей Борисович для любовных утех - видать - уже не подходит
Захотелось чего- то новенького ВЛАДИМИРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ
Печально,что Трампу на это не плевать
Трамп терпеть не может геев
А вы же видите - ТРАМП всегда все решения принимает на личных эмоциях
И сексуальная ориентация Банковой в том числе
Мешает отношениям Украины с Америкой
Вот такие пустяки иногда влияют на мировую политику!!!!!!
Це зі старого одеського анекдоту:
"Мойша, ты знаешь, а наш Сема таки ********!
Шо, денег занял и не отдает?
Нет, в хорошем смысле.
Збіговисько трутнів, пристосуванців та нікчем.
Такого некомпетентного уряду ця країна ще не бачила
Насправді в матеріалі про Яника Литвин знущається з нього, бо той кришує інтенсивний непрозорий розпродаж державної власності.
"...Ну, теперь-то вы видите, что президент Янукович в минувшем году работал хорошо. Даже очень хорошо.
«Очастнивание» государственной (общественной) собственности идёт быстро и успешно даже по тем направлениям, которые были «не по зубам» президенту Кучме."
Пруф
https://lb.ua/news/2011/02/21/85264_itogi_pervogo_goda_raboti_yanukov.html
воно і зараз так робить
Нє, ну, самі вони це звісно, заперечують...
спАсіба жиДєлям кривбаса за чортішо-блд-праса... ..
А "стайками камуфляних бандитів" він там точно не Збройні сили України називав, це чудово видно з контексту.
Так так - типовий підлабузник, хвалить усіх президентів.
Схоже - останній скрін ніхто не прочитав ...