Советник Зеленского Литвин в прошлом хвалил Януковича и оскорблял ВСУ. ФОТО

Советник президента Зеленского Дмитрий Литвин в своих колонках восхвалял беглого президента Виктора Януковича.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют публикации в украинских медиа.

Так, Литвин в частности писал, что результаты работы Януковича "прекрасны", "нам с ним повезло", а украинские журналисты "не способны это оценить".

Советник Зеленского хвалил Януковича и оскорблял ВСУ

"Президент Янукович в прошлом году работал хорошо. Даже очень хорошо. К сожалению, украинские журналисты - и закостенелые, и слишком склонны соблюдать приличия. А потому не способны заметить замечательные результаты первого года президентства", - отмечал Литвин.

Также в своих сообщениях Литвин публиковал оскорбления в адрес Вооруженных Сил Украины, называя их "стайками камуфляжных бандитов".

"На фоне таких личных армий, как у Билецкого, и просто стаек камуфляжных бандитов, которых полно в Украине, Порошенко выглядит вполне прилично", - отмечал Литвин.

Советник Зеленского хвалил Януковича и оскорблял ВСУ

Янукович Виктор (30791) Литвин Дмитрий (23)
+24
Так это и есть ГЛАВНЫЙ ПРИЗНАК,
По которому попадают в окружение ВЛАЛИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
Он других - то и не берет!!!!!
Если ты засветился ПАТРИОТИЗМОМ
БЫЛ - не дай бог - на Майдане!!
Или ты честный до усрачки
То у тебя - шансов нет!!!!!!!!
**** еще не ясно ?????
03.09.2025 15:45 Ответить
+15
Звичайний малорос як і його бос, там вся опа або ФСБшні агенти або малороси.
03.09.2025 15:47 Ответить
+13
так все оточення зєлєнського - із сраки януковоща
03.09.2025 15:48 Ответить
Який радник? - чмошник!
03.09.2025 15:40 Ответить
але ж які патріотичні тексти пише для Зеленського
03.09.2025 16:25 Ответить
03.09.2025 15:45 Ответить
И еще есть один вариант
Димочка - молоденький
Симпатичный
Андрей Борисович для любовных утех - видать - уже не подходит
Захотелось чего- то новенького ВЛАДИМИРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ
03.09.2025 15:49 Ответить
У Зелі хоч Лєна є для прикриття, а Дерьмак геть не одружився для пристойості - навіть імітувати натурала не збирається...
показать весь комментарий
03.09.2025 16:13 Ответить
Мне плевать на сексуальную ориентацию Банковой
Печально,что Трампу на это не плевать
Трамп терпеть не может геев
А вы же видите - ТРАМП всегда все решения принимает на личных эмоциях
И сексуальная ориентация Банковой в том числе
Мешает отношениям Украины с Америкой
Вот такие пустяки иногда влияют на мировую политику!!!!!!
03.09.2025 16:21 Ответить
Воно яловий чувал
03.09.2025 16:38 Ответить
Ну то вже давно зрозуміло що при владі зелені сцикливі ригалєти, в яких не вистачає хоробрості зізнатися в цьому.
03.09.2025 15:46 Ответить
кремлівський викормиш зелька тільки таких і підбирає
03.09.2025 15:46 Ответить
03.09.2025 15:47 Ответить
Кажуть,що він гей пасів, ( я маю на увазі не Янковича,хоча хто його знає !) !
03.09.2025 15:47 Ответить
У випадку з цим (прости Господи), литвином співпадає і те, що він гей, і те, що він п*дар.
Це зі старого одеського анекдоту:
"Мойша, ты знаешь, а наш Сема таки ********!
Шо, денег занял и не отдает?
Нет, в хорошем смысле.
03.09.2025 15:57 Ответить
пристосуванець
03.09.2025 15:47 Ответить
03.09.2025 15:48 Ответить
Достатньо згадати, що сам голобородько патякав про Україну, мову, віру...
Збіговисько трутнів, пристосуванців та нікчем.
Такого некомпетентного уряду ця країна ще не бачила
показать весь комментарий
03.09.2025 16:16 Ответить
Он заблуШдался...
03.09.2025 15:48 Ответить
Все ГІВНО підібране ЗЕленським і Єрмаком.Вони зап'ятнані роботою на ЗеКовський режим,тому вони на гачку у Єрмака,а те що хтось там "убивав чеченців"то для прикриття.
03.09.2025 15:49 Ответить
Таких персонажів, як цей литвин, хоч греблю гати ...
03.09.2025 15:50 Ответить
це ж його витвір, вірніше кремля : Це успішна та квітуча країна, де немає війни. Країна, яка повернула своїх людей та свої території. Де не важливо, як названа вулиця - бо вона освітлена та заасфальтована. Де немає різниці, біля якого пам'ятника ти чекаєш дівчину, в яку закоханий. какая разница
03.09.2025 15:51 Ответить
Ну от на)(уя наRбувати читачів Цензор, пані Наталя?

Насправді в матеріалі про Яника Литвин знущається з нього, бо той кришує інтенсивний непрозорий розпродаж державної власності.

"...Ну, теперь-то вы видите, что президент Янукович в минувшем году работал хорошо. Даже очень хорошо.

«Очастнивание» государственной (общественной) собственности идёт быстро и успешно даже по тем направлениям, которые были «не по зубам» президенту Кучме."

Пруф
https://lb.ua/news/2011/02/21/85264_itogi_pervogo_goda_raboti_yanukov.html
03.09.2025 15:52 Ответить
У другому твердженні- теж брехня від Цензора. Там видно, що зграйками камуфльованих бандитів Литвин називав точно не Збройні сили України.
03.09.2025 16:12 Ответить
який радник, такі й президенти.
03.09.2025 15:53 Ответить
"Ти, або хрест зніми, або труси натягни...". Тебе, судячи з прапорця, може й напряму стосуваться... Адже цей одеський анекдот - саме про твоїх "одноплемінників".
03.09.2025 16:13 Ответить
а що щось змінилось??
воно і зараз так робить
03.09.2025 15:54 Ответить
а що в колі зеленої наволочі є інші??
03.09.2025 15:55 Ответить
Він коливався разом з лінією партії. За ваші гроші все що захочете. Повія натуральна. Хто йому гроші платить, той його і має. А ось влада повинна замислитися, що не усіх повій потрібно матиме
03.09.2025 15:57 Ответить
і хто ще не вірить тому, що ******* українська влада є младоригами, нащадками овощних?
Нє, ну, самі вони це звісно, заперечують...
03.09.2025 16:00 Ответить
чи між зеленими інші? не сєпари і не злодії
03.09.2025 16:00 Ответить
Яке їхало, таке і здибало...
03.09.2025 16:00 Ответить
імператриця Зеля-Підєрмацька любит гнучких ПРасів.. лохторату дебілів нравиця....
03.09.2025 16:02 Ответить
До того ж він *****, судячи з усього. З такими радниками переможемо. Потужно.
03.09.2025 16:02 Ответить
радник=Зрадник до всіх "доберемось"
03.09.2025 16:06 Ответить
.....................ваАААААщє не здивований, що Зєля-Підєрмачна схильна до продажних хвойд, прокацапських ПРасів..
спАсіба жиДєлям кривбаса за чортішо-блд-праса... ..
03.09.2025 16:09 Ответить
Друге тверждення - пряма маніпуляція. Він же написав, що Збройні сили при Порошенкові у найращому стані, ніж будь-коли.
А "стайками камуфляних бандитів" він там точно не Збройні сили України називав, це чудово видно з контексту.
Так так - типовий підлабузник, хвалить усіх президентів.
03.09.2025 16:10 Ответить
хм, так він порошенка хвалив, за що ж ви його до стіни?)))))))))
показать весь комментарий
03.09.2025 16:19 Ответить

Схоже - останній скрін ніхто не прочитав ...
03.09.2025 16:46 Ответить
А хіба в ОП є патріоти ,професіонали ,порядні ? ця шобла або колишні риги ,або корупціонери ,бо негідники . Назву кілька прозвищ Єрмак ,Татаров ,Литвин,Подоляк всі працювали на ригів ,демченко ,аретович російські агенти ,шурма ,шефір ,смірнов це шахраї корупціонера ,трофімов права рука новінського.Тобто українофобська корупційна шобла.
03.09.2025 16:24 Ответить
А по іншим критеріям туди і не обирали,шнирі риговонялів,маладиє регіони та всяка інша нечисть...
03.09.2025 16:25 Ответить
А що хтось здивований таким беграундом спічрайтера Зеленського? Зелена команда - це молоді регіонали та ті хто їм співчував. І нічого нового в цьому немає. Всі ж пам'ятають "шутки" сьогоднішнього президента в пору кар'єри актора про Україну, ЗСУ і т.п.? Хтось чув вибачення або про помилки молодості? Так що не забувайте про все це коли будуть вибори. А зараз це нідочого...
03.09.2025 16:32 Ответить
Ніби це тільки тепер стало відомо. Інших в оточенні Зеленского та Єрмака просто нема!
03.09.2025 16:33 Ответить
Цензор превращается в телеграмм помойки типа трухи где по рассказывают про плохого порошенка который пиарится на мове и имеет бизнес в рашке? Статья про яныка там саркастическая, а про бандформирование маленьких армий типа билецкого-азарова сказано по факту, про армию(ВСУ) там ничего нет. Удалите новость и не позортесь
03.09.2025 16:49 Ответить
 
 