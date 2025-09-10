Янукович знову програв суд про скасування санкцій ЄС

Колишній президент України Віктор Янукович не зміг скасувати санкції Європейського Союзу. Так, 10 вересня суд ЄС відхилив його позов, підтвердивши, що Рада ЄС мала достатньо вагомі докази для внесення Януковича в санкційні списки.

Про це пише LIGA.net із посиланням на рішення суду.

Серед наведених доказів, зокрема: звернення до Владіміра Путіна в березні 2014 році з проханням ввести російські війська в Україну, що сприяло дестабілізації країни, підтримка проросійських політиків на державних посадах в окупованому Росією Криму, цілеспрямоване зменшення обороноздатності України, зокрема в Автономній Республіці Крим, у період з 2012 по 2014 рік, а також участь в операції зі спроби заміни чинного президента на початку повномасштабного вторгнення в 2022 році.

Окрім того, суд врахував інші обґрунтування, такі як підписання у 2010 році угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі та обвинувачення в державній зраді, хоча й зазначив, що попередніх пунктів було достатньо для обґрунтування санкцій.

Одночасно суд відхилив позов сина Януковича – Олександра, який і далі веде бізнес в Донецькій області під час окупації й фінансував сепаратистів на Донбасі.

Починаючи з 4 серпня 2022 року Януковичі оскаржували рішення Ради ЄС і подальші рішення про їхнє збереження, які продовжували дію санкцій до 15 вересня 2024 року.

Рішення щодо Януковичів ухвалене напередодні чергового продовження санкційних списків ЄС, призначеного на 15 вересня.

У червні повідомлялося, що Швейцарія продовжить блокувати активи осіб, які мають політичні зв'язки з колишнім президентом Віктором Януковичем.

У жовтні минулого року стало відомо, що син експрезидента України Віктора Януковича Олександр отримав громадянство Росії.