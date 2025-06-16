Верховний Суд Швейцарії відмовився розблокувати активи оточення Януковича. Процес їх конфіскації триває

Швейцарія продовжить блокувати активи осіб, які мають політичні зв'язки з колишнім президентом Віктором Януковичем.

Таке рішення ухвалив Федеральний Верховний Суд Швейцарії, відхиливши три апеляційних скарги на рішення судів нижчих інстанцій, повідомляє Swissinfo.

Скаржники намагалися оскаржити у швейцарських судах рішення Федеральної ради країни про заморожування активів оточення Януковича, ухвалені у 2022 та 2023 роках на підставі законів, що регулюють незаконно набуті активи іноземних політично значущих осіб. Це означає, що активи не можуть бути вилучені до прийняття рішення про їх конфіскацію.

Однак Федеральний адміністративний суд Швейцарії відхилив позови про скасування заморожування активів у 2024 році. Федеральний Верховний Суд також підтримав це рішення, вказавши, що вимоги для блокування активів були дотримані належним чином.

Як повідомлялося, у лютому 2023 року Федеральна рада Швейцарії вирішила розпочати адміністративне провадження щодо конфіскації активів оточення експрезидента України Віктора Януковича на загальну суму 130 мільйонів швейцарських франків ($140,5 млн).

Згідно із цим рішенням, активи залишатимуться замороженими до остаточного рішення системи адміністративної юстиції Швейцарії щодо конфіскації.

Нагадаємо, за кілька днів після втечі Віктора Януковича у 2014 році Федеральна рада наказала заморозити будь-які активи президента-втікача та його оточення. Якби влада Швейцарії ухвалила рішення про початок конфіскації активів оточення Януковича, на початку 2024 року їх довелося б розблокувати, адже спливав максимальний 10-річний термін для їх "заморожування".

Процедура конфіскації активів розпочата за загоном FIAA, який застосовується лише у виняткових випадках. Закон уповноважує систему адміністративної юстиції Швейцарії (FAC і, якщо рішення оскаржено, Федеральний верховний суд) конфіскувати активи публічних діячів, але лише за дотримання суворих умов. Зокрема, необхідно, щоб судова система іноземної держави намагалася конфіскувати активи, але не змогла цього зробити.