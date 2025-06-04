Швейцарія приєдналася до нових санкцій ЄС проти "тіньового флоту" Путіна

Швейцарія приєдналася до 17-го пакету санкцій ЄС проти Росії, ухваленого 20 травня.

Відповідне рішення набуде чинності 3 червня, повідомляється у пресрелізі Федеральної ради Швейцарії.

Зокрема, до швейцарських санкційних списків додадуть ще 17 фізичних осіб та 58 організацій, більшість з яких пов'язана із російським ВПК. Вони підпадають під заморожування активів та заборону на надання коштів та економічних ресурсів. Ці особи також підпадають під заборону на в'їзд та транзит через Швейцарію.

Крім того, Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС щодо 189 суден з третіх країн, які переважно входять до "тіньового флоту" Росії. Швейцарським компаніям заборонено укладати угоди щодо їх продажу та купівлі, а також надавати для них послуги.

Додатково Швейцарія посилить експортний контроль щодо 31 організації, зокрема з третіх країн, а також розширить перелік товарів подвійного призначення, заборонених для постачання у РФ.

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Як повідомлялося, 20 травня Європейський Союз схвалив новий, вже сімнадцятий, пакет санкцій проти Росії у відповідь на її агресію проти України. Зокрема, обмеження вдарять по майже 200 кораблів "тіньового флоту" Росії.

Крім того, ЄС вніс до санкційних списків цілу низку фізичних та юридичних осіб, зокрем одну з найбільших російських нафтових компаній "Сургутнєфтєгаз".