Західні танкери повернулися до масштабних перевезень російської нафти, – Bloomberg

За останні три місяці майже третина всіх вантажів російської нафти Urals країни покинула порти Росії на західних танкерах.

Про це свідчать дані про власність та відстеження суден, пише Bloomberg.

Це найвища частка з кінця 2023 року, коли Міністерство фінансів США вперше запровадило санкції проти суден, що порушують обмеження.

Згідно з обмеженнями, введеними "Великою сімкою" після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, західним операторам дозволено транспортувати російську сиру нафту лише за умови, що її ціна становить $60 за барель або менше.

Із квітня ціна на нафту Urals коливалася трохи вище $50 – це наслідок санкцій та падіння світових цін на нафту. Падіння дозволило західним фірмам повернутися до Росії, не порушуючи законів США чи Європейського Союзу.

Західні страховики також повернулися до торгівлі в аналогічних пропорціях, покриваючи ризики, включно з розливами та зіткненнями.

Окрім того, вплинули й обмеження на російську нафтову промисловість, які були запроваджені адміністрацією попереднього президента США Джо Байдена в січні, включно з санкціями щодо близько 155 танкерів. Багато суден простоювали протягом тижнів після їх внесення до чорного списку, що створило потребу в альтернативних суднах, і західні судновласники скористалися цією можливістю.

Відновлення інтересу судновласників до російської нафти відбувається на тлі того, що деякі країни "Великої сімки" шукають способи зниження граничної ціни, що ще більше зменшує доходи від експорту нафти, які Кремль використовує для фінансування війни проти України.

Водночас нижчі ціни на Urals чинять тиск на національний бюджет Росії, який залежить від нафтогазової промисловості приблизно на третину своїх доходів.

Втім, щойно ціни на нафту повернуться до зростання, частка західних суден, ймовірно, знизиться, оскільки ці власники будуть змушені відмовитися від поставок російської сирої нафти.

Раніше повідомлялося, що танкери "тіньового флоту" Росії, що перебувають під санкціями США, продовжують брати участь у транспортуванні російської нафти.

Нагадаємо, 10 січня Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти "тіньового" флоту танкерів, який дозволяє Росії експортувати нафти в обхід запроваджених країнами "Великої сімки" обмежень.

Зокрема, до санкційного списку (SDN List) потрапили 183 танкери, причетні до транспортування російської нафти, а також потрапили великі російські страхові компанії – "Інгосстрах" та "Альфа-Страхування", які займаються страхуванням морського експорту нафти з Росії.

Крім того, до санкційних списків внесли велику російську нафтову компанію "Сургутнєфтєгаз", а також пов'язаний з нею "Сургутнєфтєгазбанк" та інші підприємства. Також санкції запровадили проти цілої низки дочірніх компанії великої нафтової компанії "Газпром Нєфть". Під санкції потрапили десятки нафтотрейдерів, постачальників нафтопромислових послуг, страхових компаній та чиновників зі сфери російської енергетики.

Раніше стало відомо, що Росія внаслідок міжнародних санкцій втратила близько $450 млрд доходів від свого енергетичного сектору

Також повідомлялося, що доходи Росії від продажу нафти й газу в квітні цього року впали приблизно на 12% порівняно з аналогічним місяцем торік.

На цьому тлі Росія розглядає можливість вимушеного скорочення видатків федерального бюджету через падіння нафтогазових доходів.