15 років позбавлення волі: ВАКС призначив покарання Януковичу

Вищий антикорупційний суд ухвалив заочний вирок щодо колишнього президента України Віктора Януковича за незаконне заволодіння земельною ділянкою лісового фонду у Сухолуччі Київської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ВАКС та Центр протидії корупції.

"Сьогодні, 20 січня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок, яким визнала винуватим четвертого Президента України та ще одну особу", - ідеться в повідомленні.

Колишнього Президента України, який наразі перебуває в розшуку, суд визнав винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Це вже третій вирок для Януковича.

Остаточне покарання

Згідно з ч. 4 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим за цим вироком та вироком Подільського районного суду міста Києва від 28.04.2025 ВАКС призначив йому остаточне покарання у виді 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади.

Як покарали спільника

Водночас через збіг строку давності спільника експрезидента Януковича звільнили від відбування покарання.

Як відбувалося розслідування

Розслідування розпочали ще у 2014 році. До листопада 2019 року справу розслідував Департамент спецрозслідувань ГПУ. Потім її передали до САП та НАБУ, які у вересні 2023 року направили справу до суду.

Багато років корупційне майно Януковича справді не могли конфіскувати. Реальний процес почався лише після повномасштабного вторгнення.

Так, у 2022 році ЦПК з партнерами розробили санкційний механізм, за яким Україна може швидко конфісковувати майно у повʼязаних з рф осіб та компаній.

Згадане майно Януковича – у 2022 році - ВАКС конфіскував саме за цим механізмом.

За що засудили Януковича

Нагадаємо, ще у далекому 2007 році тодішній прем’єр-міністр Янукович ініціював ухвалення низки рішень, що дозволило передати землі від Кабміну до управління Київської обласної державної адміністрації.

Далі підставні особи звернулися до КОДА із заявами про виділення їм земельних ділянок. Ну а далі ці земельні ділянки передали фірмі Януковича. Який і збудував готельно-ресторанний комплекс.

Наразі всі фігуранти перебувають у розшуку.