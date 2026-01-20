УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14708 відвідувачів онлайн
Новини
1 916 23

15 років позбавлення волі: ВАКС призначив покарання Януковичу

янукович

Вищий антикорупційний суд ухвалив заочний вирок щодо колишнього президента України Віктора Януковича за незаконне заволодіння земельною ділянкою лісового фонду у Сухолуччі Київської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ВАКС та Центр протидії корупції.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Сьогодні, 20 січня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок, яким визнала винуватим четвертого Президента України та ще одну особу", - ідеться в повідомленні.

Колишнього Президента України, який наразі перебуває в розшуку, суд визнав винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Це вже третій вирок для Януковича.

Остаточне покарання

Згідно з ч. 4 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим за цим вироком та вироком Подільського районного суду міста Києва від 28.04.2025 ВАКС призначив йому остаточне покарання у виді 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади.

Як покарали спільника

Водночас через збіг строку давності спільника експрезидента Януковича звільнили від відбування покарання.

Як відбувалося розслідування

Розслідування розпочали ще у 2014 році. До листопада 2019 року справу розслідував Департамент спецрозслідувань ГПУ. Потім її передали до САП та НАБУ, які у вересні 2023 року направили справу до суду.

Багато років корупційне майно Януковича справді не могли конфіскувати. Реальний процес почався лише після повномасштабного вторгнення.

Так, у 2022 році ЦПК з партнерами розробили санкційний механізм, за яким Україна може швидко конфісковувати майно у повʼязаних з рф осіб та компаній.

Згадане майно Януковича – у 2022 році - ВАКС конфіскував саме за цим механізмом.

За що засудили Януковича

Нагадаємо, ще у далекому 2007 році тодішній прем’єр-міністр Янукович ініціював ухвалення низки рішень, що дозволило передати землі від Кабміну до управління Київської обласної державної адміністрації.

Далі підставні особи звернулися до КОДА із заявами про виділення їм земельних ділянок. Ну а далі ці земельні ділянки передали фірмі Януковича. Який і збудував готельно-ресторанний комплекс.

Наразі всі фігуранти перебувають у розшуку.

Автор: 

вирок Янукович Віктор ВАКС Антикорупційний суд
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Ну нарешті ВАКС звільнився, і тепер рішуче візьметься за зелених корупціонерів у владі, починаючи з голобородька!
показати весь коментар
20.01.2026 14:57
+4
По аналогії Міндічу світить 25 років...
показати весь коментар
20.01.2026 14:58
+3
яник, зеля, юля повиннні сидіти за гратами
показати весь коментар
20.01.2026 15:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
По аналогії Міндічу світить 25 років...
20.01.2026 14:58
показати весь коментар
Єта другоє...
показати весь коментар
20.01.2026 15:10
Ви антисеміт?
показати весь коментар
20.01.2026 15:18
Як тільки жидів звинувачують у злочинах то треба зразу кричати - Антисеміт! Семіти недоторкані?
показати весь коментар
20.01.2026 18:28
Юрку, у тебе проблеми з почуттям гумору.
показати весь коментар
20.01.2026 19:53
Я абсолютно не жартую, Ореста
показати весь коментар
21.01.2026 09:19
В нас буде своя алея президентів, десь на Жовтих Водах. Почуємо кожного.
показати весь коментар
20.01.2026 14:59
яник, зеля, юля повиннні сидіти за гратами
Онлайн відсижуватиме? Можна додаток зробити, єЗона чи там Зек+, типу тамагочі з заочно засудженими корупціонерами. І всі судді при роботі.
показати весь коментар
20.01.2026 15:02
⚡️Скоро підпишуть мирну угоду і пройдуть вибори - прямо з зали суду каже Юлія Тимошенко
показати весь коментар
20.01.2026 15:05
Закордонна делегація на зоні - питають старого зека - скільки років? - 25 - я б вам дав більше - а в нас більше не дають
показати весь коментар
20.01.2026 15:08
Тим,що в бігах-призначають.
Для тих,кого підозрюютьі,але дома- дають можливість або втекти(Міндіч),або ермак-зовсім нічого,але на місці.Якого ще й пригріло сзр в ролі таємного агента.
Якщо Порох,або Юля-то підозри блискавичні з порушенням законодавства і суди безстрокові,аж до падіння рос.проекту.
показати весь коментар
20.01.2026 15:11
Якщо когось підозрюють, то можуть послицею в трампляндію призначити.
показати весь коментар
20.01.2026 15:31
Пороха не призначать вони,хоча підозри і суди над ним вже тягнуться сім років.
Призначають із свого оточення: якщо хтось із них начудив,або не справився з обов'язками на місці.
показати весь коментар
20.01.2026 16:48
А Ваня Баканов коли сяде за мародерство? За ним і в Ростов не треба їхати...
показати весь коментар
20.01.2026 15:11
Разом з Бакановим повинен сісти й той хто його призначив, а потім роками відмазував від покарання. А це майже неможливо в принципі, - хто ж сам себе посадить?
показати весь коментар
20.01.2026 15:32
Цю тварину треба прилюдно катувати... наволоч савецька.... Слава Україні !!!
показати весь коментар
20.01.2026 15:29
Так, а шо це за муйня - це тіло підтримують десь 7% якихось українських пі...ів.
показати весь коментар
20.01.2026 15:33
Вот же ржёт шапкокрад уже 11 год, икрой булки намазывая в лаковых туфлях 46 калибра!? И дули показывая во все стороны с двух рук!
показати весь коментар
20.01.2026 15:45
"Астанавитесь!" (с.)
показати весь коментар
20.01.2026 15:47
показати весь коментар
20.01.2026 15:47
За шо осудили яныка?! За воровскую власть, за Небесную сотню, за два майдана, за войну?! Нет, за незаконную землю, которую государство конфисковала!!!! То за шо оно должно сидеть, если то шо украл вернулось государству!!! ************!!!!
показати весь коментар
20.01.2026 18:08
 
 