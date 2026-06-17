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Новини Розслідування злочинів на Майдані Суд над Януковичем
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Узурпація влади і злочини проти Майдану: завершено розслідування щодо Януковича та 16 ексвисокопосадовців, - Кравченко

Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими ДБР завершили спеціальне досудове розслідування щодо Віктора Януковича та ще 16 колишніх високопосадовців.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

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Розслідування щодо Януковича

Про що йдеться

Як зазначається, йдеться про кримінальне провадження щодо членів злочинної організації, яку, створив і очолив колишній президент України у 2010-2014 роках.

Кравченко зазначив, що свого часу він як старший групи прокурорів здійснював процесуальне керівництво у справі про державну зраду Віктора Януковича та особисто підписував обвинувальний акт щодо нього за сприяння веденню агресивної війни з боку Росії. Тоді суд визнав його винним і призначив 13 років позбавлення волі.

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Сьогодні ця робота має продовження у справі про систему, яка, була вибудувана для незаконного захоплення, привласнення та утримання державної влади.

Янукович встановив особистий контроль над державним апаратом

Так, слідство встановило, що після 25 лютого 2010 року Віктор Янукович, всупереч присязі Президента України, почав використовувати надані йому повноваження не в інтересах держави та громадян, а для встановлення особистого контролю над державним апаратом.

Для цього він залучив до злочинної організації осіб зі свого оточення, які мали досвід роботи в органах державної влади, правоохоронній системі та секторі безпеки.

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За словами Генпрокурора, учасники цієї організації отримували ключові посади у Верховній Раді, Кабінеті Міністрів, міністерствах і відомствах, правоохоронних органах, прокуратурі, СБУ, Збройних Силах України, судовій системі, місцевих державних адміністраціях та інших державних структурах.

Вони створювали видимість законної діяльності, але фактично діяли в інтересах президента-втікача або у власних спільних інтересах.
Ця система діяла практично в усіх державних сферах і регіонах країни. Вона дозволила планувати та організовувати тяжкі й особливо тяжкі злочини.

Злочини проти Революції Гідності

Кравченко зауважив, що окремим і надзвичайно важливим блоком є розслідування про події Революції Гідності.

  • У листопаді 2013 року, після відмови від підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, масові мирні зібрання громадян були сприйняті керівництвом цієї організації як загроза подальшому утриманню влади.
  • Віктор Янукович як керівник злочинної організації ухвалив рішення застосувати правоохоронні органи та Збройні Сили України для силової протидії протестувальникам у центрі Києва.
  • Організацію цих дій було доручено підконтрольним керівникам МВС, СБУ, Міністерства оборони, Генеральної прокуратури та іншим учасникам злочинної організації.

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Наслідком стали незаконне перешкоджання мирним зібранням, силові розгони протестувальників і найтрагічніші події 18-20 лютого 2014 року на Майдані.
У період з 21 листопада 2013 року до 20 лютого 2014 року внаслідок незаконних дій членів злочинної організації загинули 70 цивільних осіб, понад 1200 протестувальників дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Кого притягнуто до відповідальності?

Повідомляється, що до кримінальної відповідальності у цьому провадженні притягуються 17 колишніх вищих керівників органів державної влади.
Зокрема, Віктор Янукович, колишній Прем’єр-міністр України, Генеральний прокурор, Міністр внутрішніх справ та його заступник, Голова СБУ та його перший заступник – керівник Антитерористичного центру, керівники підрозділів СБУ, Міністр оборони, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗСУ, командувач внутрішніх військ МВС, керівництво столичної міліції, посадовці МВС та командир київського спецпідрозділу "Беркут".

За ініціативи сторони обвинувачення їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Оскільки підозрювані переховуються на території РФ або на тимчасово окупованих територіях України, досудове розслідування щодо них здійснювалося за спеціальною процедурою in absentia.

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"Насправді завершення розслідування це не крапка. Це перехід до наступного етапу відповідальності. Справедливість потребує часу. Але час не скасовує злочинів. І не звільняє від відповідальності тих, хто вважав, що влада дає право підпорядкувати собі державу, використовувати її ресурси та застосовувати силу проти власного народу", - наголосив Кравченко.

Автор: 

Янукович Віктор (10754) Кравченко Руслан (205) злочини проти Майдану (305)
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Топ коментарі
+5
Нігуя собі - для чого ж така поспішність з розслідуванням?
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17.06.2026 13:51 Відповісти
+5
А зараз не узурпація влади 🤔🤔
Чи то.... это другое.
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17.06.2026 13:53 Відповісти
+4
А з 2019 року узурпація влади чи ще ні? До речі ішак сидить вже більше ніж Янукович
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17.06.2026 13:53 Відповісти
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Нігуя собі - для чого ж така поспішність з розслідуванням?
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17.06.2026 13:51 Відповісти
можна було б своїм онукам у спадчину передати..
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17.06.2026 14:05 Відповісти
Якщо в статті замінити декілька прізвищ на більш актуальні - можна скоїти т.з. "думкозлочин"
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17.06.2026 13:51 Відповісти
А з 2019 року узурпація влади чи ще ні? До речі ішак сидить вже більше ніж Янукович
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17.06.2026 13:53 Відповісти
А зараз не узурпація влади 🤔🤔
Чи то.... это другое.
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17.06.2026 13:53 Відповісти
От 15 років пройде - і дізнаємся
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17.06.2026 14:17 Відповісти
А ,,винищувач кадирівців" не при ділах ?
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17.06.2026 14:02 Відповісти
Приклад СИСТЕМНОЇ і контрольованої, бездіяльності осіб з ГПУ під патронатом усіх генпрокурорів, з метою вкидання в інформаційний простір України, відволікаючих «НОВИН» про розслідування КРИВАВИХ злочинів під час Революції Гідності, у 2013-14 роках, ригоАНАЛЬНальними та їх помічників, на кшалт беркутні, тітушок з мусорських качалок, татарова, єрмака, кравця, павленка….
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17.06.2026 14:03 Відповісти
Допоможу прокурорам зекономити років так 10-15 їхньої "напруженої" праці в майбутньому, коли вони почнуть розслідувати злочини діючого "президента".
Статтю слід читати так:
Віктор Янукович Вова R1 всупереч присязі Президента України, почав використовувати надані йому повноваження не в інтересах держави та громадян, а для встановлення особистого контролю над державним апаратом. Для цього він залучив до злочинної організації осіб зі свого оточення, які мали досвід роботи в органах державної влади, правоохоронній системі та секторі безпеки. За словами Генпрокурора, учасники цієї організації отримували ключові посади у Верховній Раді, Кабінеті Міністрів, міністерствах і відомствах, правоохоронних органах, прокуратурі, СБУ, Збройних Силах України, судовій системі, місцевих державних адміністраціях та інших державних структурах. Вони створювали видимість законної діяльності, але фактично діяли в інтересах президента-щеневтіка або у власних спільних інтересах. Ця система діяла практично в усіх державних сферах і регіонах країни. Вона дозволила планувати та організовувати тяжкі й особливо тяжкі злочини.
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17.06.2026 14:05 Відповісти
Яник просто пацан в порівнянні!
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17.06.2026 14:09 Відповісти
Цікаво, цікаво. Добре пам'ятаю, як пришелепкуваті, налаштовані тією владою януковича і цією владою Голобородька бігали під Адміністрацію Президента Петра Поррошенка і звинувачували його в зволіканні розслідування справи проти осіб, що знищувакли Майдан. Деякі великі посадовці часів правління Зе, ходили з іграшковими свинками і кидалися ними в працівників адміністрації Президента, Верховного головнокомандувача вогюючої країни. Всі пам'ятають, а якщо ні, то я пригадаю всього організаторів авакова, білецького та інших. Ніхто і не подумав піти під Офіс Президента за т7 років правління Зе і запитати про розслідування справ. А чому не ходили? Бо ті, що до цього колотили нарід, самі сіли в кабінети управління країною.
Непогано сьогодні почуваються слуги януковича в команді Зе: татаров, подоляк, єрмак, литвин.., недавно драпанувші шефіри, арестович, шурма, гетьманцев, герус, качура (медведчуковський як і верещук),третьякова... Добре працював на зрадників і "ефективний" менелжер і слуга яника - Андрюха портнов, який багато заніс заяв на 5-го президента і всі чомусь на користь ворога і проти України. А пан татаров не вийшов сам на себе в цій справі, чи він був на боці Революції Гідності? Якщо подивитися на ті часи - то він з Антимайдану, а як сьогодні подають все на марафоні - то він герой і захищав Майдан і Україну під час навали болотної орди.
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17.06.2026 14:12 Відповісти
А Татарова немає в списках?
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17.06.2026 14:13 Відповісти
Я не бачив його в тих списках. А як він може туди потрапити, коли складав його сам?
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17.06.2026 14:17 Відповісти
А хіба це справа честі нинішньої влади?
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17.06.2026 14:17 Відповісти
Чомусь подумав, що ті, хто був на Антимайдані сьогодні закінчував справу мабуть так, щоб вона не мала судової перспективи, що самі важливі докази просто зникли. Це моя особиста точка зору і я можу помилятися.
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17.06.2026 14:41 Відповісти
 
 