Ексберкутівців і координаторів "тітушок" засудили за злочини проти майданівців, - Офіс Генпрокурора

Оболонський районний суд Києва засудив колишнього командира полку "Беркут", трьох ексміліціонерів і двох координаторів "тітушок" до 7-10 років ув'язнення за злочини проти учасників Революції Гідності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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"Прокурори довели, що у січні 2014 року засуджені брали участь у насильницькій протидії акціям протесту, незаконному затриманні 22 учасників Революції Гідності та інших громадян, застосовували до них насильство, а також сфальсифікували матеріали для їх подальшого кримінального переслідування", – йдеться у повідомленні.

Так, колишнього командира київського "Беркуту" засуджено до 10 років позбавлення волі. Двох його підлеглих і начальника відділу Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків (УБНОН) ГУ МВС України в місті Києві – до 8 років, двох координаторів "тітушок" – до 7 років. Колишніх правоохоронців також позбавлено спеціальних звань і права обіймати посади в правоохоронних органах.

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"Суд встановив, що 23 січня 2014 року в районах вулиць Грушевського та тодішньої Щорса працівники міліції діяли спільно з "тітушками". Під час незаконних затримань вони застосовували фізичну силу та спецзасоби, завдали потерпілим тілесних ушкоджень і пошкодили їхнє майно. Згодом на підставі сфальсифікованих рапортів і завідомо неправдивих показань потерпілих безпідставно притягнули до кримінальної відповідальності за нібито участь у масових заворушеннях", – розповіли у прокуратурі.

Вирок ухвалено 13 липня 2026 року в порядку спеціального судового провадження. Досудове розслідування здійснювали слідчі Державного бюро розслідувань.

Зазначається що це вже другий обвинувальний вирок щодо колишнього командира київського "Беркуту" за злочини, вчинені під час Революції Гідності. У грудні 2025 року Подільський районний суд Києва також визнав його винним у незаконному затриманні та застосуванні насильства до учасників протестів 20 січня 2014 року на вулиці Лаврські та засудив до 10 років позбавлення волі.

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