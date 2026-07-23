З Польщі екстрадовано підозрюваного у шахрайстві із "зеленим" тарифом

До України екстрадовано 44-річного власника сонячної електростанції, якого підозрюють у незаконному заволодінні майже 1,3 мільйона гривень за електроенергію, яка фактично не вироблялася.

16 липня 2026 року компетентні органи Республіки Польща передали підозрюваного українській стороні, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Екстрадицію за дорученням Офісу Генерального прокурора забезпечила Дніпропетровська обласна прокуратура.

За даними слідства, у 2019 році чоловік організував схему завищення обсягів виробленої сонячної електроенергії. На електростанції встановили лічильник із модифікованим програмним забезпеченням, який відображав показники, що у десять разів перевищували фактичні. На підставі цих даних він отримував виплати за "зеленим" тарифом.

Для приховування втручання у роботу приладу підозрюваний, за версією слідства, залучив майстра підприємства електропостачання, який разом із чотирма підлеглими оформлював документи про справність лічильника без належної перевірки. За реалізацію схеми організатор пообіцяв майстру 10 % від незаконно отриманих коштів.



Упродовж 2019–2022 років підозрюваний незаконно одержав майже 1,3 мільйона гривень. Після викриття схеми він виїхав за кордон і переховувався від слідства. Йому заочно повідомили про підозру та оголосили в міжнародний розшук.



Стосовно майстра підприємства та чотирьох його підлеглих - обвинувальний акт уже перебуває на розгляді суду.

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