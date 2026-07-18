Косиняк-Камыш об открытии Украиной архивов, касающихся Волынской трагедии: Надеюсь, обещания Зеленского воплотятся в конкретные действия
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского об открытии архивов и проведении эксгумаций.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Конкретные действия
Так, Косиняк-Камыш отметил, что каждое заявление, которое приближает решение сложных вопросов между Польшей и Украиной, заслуживает внимания.
"Я надеюсь, что обещания Зеленского об открытии архивов, эксгумации и диалоге воплотятся в конкретные действия. Это то направление, к которому мы стремились", - отметил он.
Министр добавил, что Польша с самого начала делала ставку на диалог и почтение памяти жертв Волынской трагедии.
"Сегодня у Польши и Украины есть общий враг - Россия. Именно там таится угроза для нашего строя. Раздор между нашими народами отвечает интересам Кремля", - отметил Косиняк-Камыш.
Что предшествовало
Напомним, накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины и Служба внешней разведки Украины откроют все архивы, касающиеся трагических событий ХХ века на Волыни.
Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии
- В сентябре 2024 года в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС.
- Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943–1944 годов.
- 4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС до тех пор, пока не будет решен вопрос об эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.
- В январе 2025 года Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации останков, связанных с взаимными историческими конфликтами.
- Впоследствии Украина дала разрешение на эксгумацию жертв Волынской трагедии в Тернопольской области.
- В апреле 2025 года Украина дала согласие на проведение поисковых работ по обнаружению останков польских жертв Волынской трагедии в селе Углы Ривненской области.
- 6 сентября в Тернопольской области перезахоронили останки, обнаруженные в ходе эксгумаций на месте бывшего села Пужники. В мероприятии приняли участие делегации Украины и Польши.
- Польская сторона согласовала с Украиной начало поисково-эксгумационных работ в польском селе Юречкова 30 сентября 2025 года.
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