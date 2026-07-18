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Новости Волынская трагедия Отношения Украины и Польши
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Косиняк-Камыш об открытии Украиной архивов, касающихся Волынской трагедии: Надеюсь, обещания Зеленского воплотятся в конкретные действия

Косиняк-Камыш об открытии Украиной архивов

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского об открытии архивов и проведении эксгумаций.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

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Конкретные действия

Так, Косиняк-Камыш отметил, что каждое заявление, которое приближает решение сложных вопросов между Польшей и Украиной, заслуживает внимания.

"Я надеюсь, что обещания Зеленского об открытии архивов, эксгумации и диалоге воплотятся в конкретные действия. Это то направление, к которому мы стремились", - отметил он.

Министр добавил, что Польша с самого начала делала ставку на диалог и почтение памяти жертв Волынской трагедии.

"Сегодня у Польши и Украины есть общий враг - Россия. Именно там таится угроза для нашего строя. Раздор между нашими народами отвечает интересам Кремля", - отметил Косиняк-Камыш.

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Что предшествовало

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины и Служба внешней разведки Украины откроют все архивы, касающиеся трагических событий ХХ века на Волыни.

Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

Автор: 

архив (146) Польша (9331) Косиняк-Камыш Владислав (100)
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Топ комментарии
+11
Странные эти поляки. 1939 г.- оккупация Польши Рейхом + Совком. 1941 г.- оккупированное Совком оккупировал Рейх. 1944 г.- оккупированное Рейхом оккупировал Совок. Но "виновата" во всём этом УПА, созданная в 1942 г. для борьбы с Рейхом, а потом и с Совком.
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18.07.2026 18:09 Ответить
+6
І що він очікує там знайти, наказ Бандери про масові вбивства мирних поляків? Боюсь, що скоро будуть кричати про провокацію і вимагати закрити архіви.
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18.07.2026 18:03 Ответить
+5
Дурік всі знають що з архівами потрібно акуратно-бо можна на себе пухннастих і абіжених поляків натрапити.Я не сумніваюсь що так воно і буде
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18.07.2026 18:38 Ответить

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