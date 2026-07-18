Косиняк-Камыш об открытии Украиной архивов, касающихся Волынской трагедии: Надеюсь, обещания Зеленского воплотятся в конкретные действия

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского об открытии архивов и проведении эксгумаций.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

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Конкретные действия

Так, Косиняк-Камыш отметил, что каждое заявление, которое приближает решение сложных вопросов между Польшей и Украиной, заслуживает внимания.

"Я надеюсь, что обещания Зеленского об открытии архивов, эксгумации и диалоге воплотятся в конкретные действия. Это то направление, к которому мы стремились", - отметил он.

Министр добавил, что Польша с самого начала делала ставку на диалог и почтение памяти жертв Волынской трагедии.

"Сегодня у Польши и Украины есть общий враг - Россия. Именно там таится угроза для нашего строя. Раздор между нашими народами отвечает интересам Кремля", - отметил Косиняк-Камыш.

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Что предшествовало

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины и Служба внешней разведки Украины откроют все архивы, касающиеся трагических событий ХХ века на Волыни.

Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии