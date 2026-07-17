Украина откроет все архивы СБУ и разведки, касающиеся Волынской трагедии, - Зеленский
Служба безопасности Украины и Служба внешней разведки Украины откроют все архивы, касающиеся трагических событий ХХ века на Волыни.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам совещания по вопросам отношений с Польшей, сообщает Цензор.НЕТ.
Какие решения были приняты?
"Провел совещание по вопросам нашей политики в отношении Польши. Приоритеты очевидны: всем в Европе нужны добрососедские, равноправные и взаимовыгодные отношения, основанные на уважении. Польша оказала ощутимую поддержку Украине после начала полномасштабного российского вторжения, и мы благодарны Польше. Защита независимости Украины напрямую означает укрепление независимости Польши, а вызовы в сфере безопасности, стоящие сегодня перед Европой, могут быть решены только в сотрудничестве, в частности в сотрудничестве свободных наций нашего региона. Благодарю участников совещания за инициативность и предложения", — заявил президент.
По словам Зеленского, в ходе совещания были согласованы несколько ключевых моментов. В частности, будут приняты решения в дипломатической сфере.
Во-вторых, будут открыты все архивы СБУ и СВРУ, касающиеся трагических событий ХХ века на Волыни.
Также планируется выдать дополнительное значительное количество разрешений на проведение поисковых и эксгумационных работ. Украина совместно с польской стороной должна усилить возможности для их проведения.
Кроме того, обсудили возможные форматы для расширения межобщественного диалога между Украиной и Польшей.
Также Зеленский сообщил о договоренности с Александром Алферовым, руководителем Украинского института национальной памяти, о расширении возможностей института.
"Александр подготовит и представит системные предложения, и я прошу соответствующих чиновников и профильный комитет Верховной Рады Украины рассмотреть возможность увеличения финансового и иного обеспечения Украинского института национальной памяти. Для достойного представления украинских интересов нужны и соответствующие возможности", — подчеркнул президент.
Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии
- В сентябре 2024 года в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС.
- Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943–1944 годов.
- 4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС до тех пор, пока не будет решен вопрос об эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.
- В январе 2025 года Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации останков, связанных с взаимными историческими конфликтами.
- Впоследствии Украина дала разрешение на эксгумацию жертв Волынской трагедии в Тернопольской области.
- В апреле 2025 года Украина дала согласие на проведение поисковых работ по обнаружению останков польских жертв Волынской трагедии в селе Углы Ривненской области.
- 6 сентября в Тернопольской области перезахоронили останки, обнаруженные в ходе эксгумаций на месте бывшего села Пужники. В мероприятии приняли участие делегации Украины и Польши.
- Польская сторона согласовала с Украиной начало поисково-эксгумационных работ в польском селе Юречкова 30 сентября 2025 года.
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