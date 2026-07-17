Украина откроет все архивы СБУ и разведки, касающиеся Волынской трагедии, - Зеленский

Служба безопасности Украины и Служба внешней разведки Украины откроют все архивы, касающиеся трагических событий ХХ века на Волыни.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам совещания по вопросам отношений с Польшей, сообщает Цензор.НЕТ.

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Какие решения были приняты?

"Провел совещание по вопросам нашей политики в отношении Польши. Приоритеты очевидны: всем в Европе нужны добрососедские, равноправные и взаимовыгодные отношения, основанные на уважении. Польша оказала ощутимую поддержку Украине после начала полномасштабного российского вторжения, и мы благодарны Польше. Защита независимости Украины напрямую означает укрепление независимости Польши, а вызовы в сфере безопасности, стоящие сегодня перед Европой, могут быть решены только в сотрудничестве, в частности в сотрудничестве свободных наций нашего региона. Благодарю участников совещания за инициативность и предложения", — заявил президент.

По словам Зеленского, в ходе совещания были согласованы несколько ключевых моментов. В частности, будут приняты решения в дипломатической сфере.

Во-вторых, будут открыты все архивы СБУ и СВРУ, касающиеся трагических событий ХХ века на Волыни.

Также планируется выдать дополнительное значительное количество разрешений на проведение поисковых и эксгумационных работ. Украина совместно с польской стороной должна усилить возможности для их проведения.

Кроме того, обсудили возможные форматы для расширения межобщественного диалога между Украиной и Польшей.

Также Зеленский сообщил о договоренности с Александром Алферовым, руководителем Украинского института национальной памяти, о расширении возможностей института.

"Александр подготовит и представит системные предложения, и я прошу соответствующих чиновников и профильный комитет Верховной Рады Украины рассмотреть возможность увеличения финансового и иного обеспечения Украинского института национальной памяти. Для достойного представления украинских интересов нужны и соответствующие возможности", — подчеркнул президент.

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