Україна відкриє усі архіви СБУ та розвідки щодо Волинської трагедії, - Зеленський

Служба безпеки України та Служба зовнішньої розвідки України відкриють всі архіви щодо трагічних подій ХХ століття на Волині.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками наради щодо відносин з Польщею, інформує Цензор.НЕТ.

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Які рішення ухвалили?

"Провів нараду щодо нашої політики на Польському напрямку. Пріоритети очевидні: усім в Європі потрібні добросусідські, рівноправні та взаємовигідні відносини, які будуються на повазі. Польща відчутно підтримала Україну після початку повномасштабного російського вторгнення, і ми вдячні Польщі. Захист незалежності України прямо означає посилення незалежності Польщі, і безпекові виклики, які стоять у наш час перед Європою, можуть бути вирішені тільки у співпраці, зокрема у співпраці вільних націй нашого регіону. Дякую учасникам наради за ініціативність і пропозиції", - заявив президент.

За словами Зеленського, під час наради домовилися кілька ключових речей. Зокрема, будуть рішення на дипломатичному напрямку.

Друге - будуть відкриті всі архіви СБУ та СЗРУ щодо трагічних подій ХХ століття на Волині.

Також планується надати додаткову суттєву кількість дозволів на проведення пошукових та ексгумаційних робіт. Україна разом із польською стороною має посилити спроможності для їх проведення.

Крім того, обговорили можливі формати для розширення міжсуспільного діалогу України та Польщі.

Також Зеленський повідомив про домовленість з Олександром Алфьоровим, керівником Українського інституту національної пам’яті, про розширення можливостей інституту.

"Олександр підготовить і представить системні пропозиції, і прошу відповідних урядовців та профільний комітет Верховної Ради України розглянути можливість збільшити фінансове та інше забезпечення Українського інституту національної пам’яті. Для достойного представництва українських інтересів потрібні й відповідні спроможності", - наголосив президент.

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Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії