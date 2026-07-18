Косіняк-Камиш про відкриття Україною архівів щодо Волинської трагедії: Сподіваюся, обіцянки Зеленського втіляться в конкретні дії
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського щодо відкриття архівів та проведення ексгумацій.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Конкретні дії
Так, Косіняк-Камиш зауважив, що кожна заява, яка наближає вирішення складних питань між Польщею та Україною, заслуговує на увагу.
"Я сподіваюся, що обіцянки Зеленського щодо відкриття архівів, ексгумації та діалогу втіляться в конкретні дії. Це той напрямок, до якого ми прагнули", – зазначив він.
Міністр додав, що Польща від початку робила ставку на діалог та вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії.
"Сьогодні Польща та Україна мають спільного ворога – Росію. Саме там криється загроза для нашого ладу. Розбрат між нашими народами відповідає інтересам Кремля", – зазначив Косіняк-Камиш.
Що передувало
Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що Служба безпеки України та Служба зовнішньої розвідки України відкриють всі архіви щодо трагічних подій ХХ століття на Волині.
Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії
- У вересні 2024 року в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС.
- Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.
- 4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.
- У січні 2025 року Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації залишків взаємних історичних конфліктів.
- Згодом Україна надала дозвіл на ексгумацію жертв Волинської трагедії на Тернопільщині.
- У квітні 2025 року Україна надала згоду на проведення пошукових робіт польських жертв Волинської трагедії у селі Угли Рівненської області.
- 6 вересня в Тернопільській області перепоховали останки, виявлені під час ексгумацій на місці колишнього села Пужники. У заході взяли участь делегації України та Польщі.
- Польська сторона погодила Україні на 30 вересня 2025 року початок пошуково-ексгумаційних робіт у польському селі Юречкова.
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