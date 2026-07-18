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Новини Волинська трагедія Відносини України та Польщі
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Косіняк-Камиш про відкриття Україною архівів щодо Волинської трагедії: Сподіваюся, обіцянки Зеленського втіляться в конкретні дії

Косіняк-Камиш про відкриття Україною архівів

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського щодо відкриття архівів та проведення ексгумацій.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Конкретні дії

Так, Косіняк-Камиш зауважив, що кожна заява, яка наближає вирішення складних питань між Польщею та Україною, заслуговує на увагу.

"Я сподіваюся, що обіцянки Зеленського щодо відкриття архівів, ексгумації та діалогу втіляться в конкретні дії. Це той напрямок, до якого ми прагнули", – зазначив він.

Міністр додав, що Польща від початку робила ставку на діалог та вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії.

"Сьогодні Польща та Україна мають спільного ворога – Росію. Саме там криється загроза для нашого ладу. Розбрат між нашими народами відповідає інтересам Кремля", – зазначив Косіняк-Камиш.

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Що передувало

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що Служба безпеки України та Служба зовнішньої розвідки України відкриють всі архіви щодо трагічних подій ХХ століття на Волині.

Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

Автор: 

архів (81) Польща (9621) Косіняк-Камиш Владислав (103)
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Топ коментарі
+8
Странные эти поляки. 1939 г.- оккупация Польши Рейхом + Совком. 1941 г.- оккупированное Совком оккупировал Рейх. 1944 г.- оккупированное Рейхом оккупировал Совок. Но "виновата" во всём этом УПА, созданная в 1942 г. для борьбы с Рейхом, а потом и с Совком.
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18.07.2026 18:09 Відповісти
+5
І що він очікує там знайти, наказ Бандери про масові вбивства мирних поляків? Боюсь, що скоро будуть кричати про провокацію і вимагати закрити архіви.
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18.07.2026 18:03 Відповісти
+3
Ви колись від"їбетесь від України - кожному сусіду шось треба - віддайте це історикам
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18.07.2026 18:01 Відповісти

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