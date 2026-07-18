Туск привітав рішення Зеленського щодо українсько-польських відносин: Готові до серйозного діалогу
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск привітав заяви та рішення президента України Володимира Зеленського щодо українсько-польських відносин.
Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
"З задоволенням і надією сприймаю слова та рішення Володимира Зеленського щодо відносин між нашими державами, які мають ґрунтуватися на взаємній повазі та правді. Ми готові до серйозного та дружнього діалогу з питань, які нас об'єднують, і тих, що сьогодні нас розділяють", - заявив Туск.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що Зеленський провів нараду щодо відносин з Польщею, за підсумками якої вирішили, що Служба безпеки України та Служба зовнішньої розвідки України відкриють всі архіви щодо трагічних подій ХХ століття на Волині.
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