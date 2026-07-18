Туск приветствовал решение Зеленского относительно украинско-польских отношений: "Готовы к серьезному диалогу"

Премьер-министр Польши Дональд Туск приветствовал заявления и решения президента Украины Владимира Зеленского, касающиеся украинско-польских отношений.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

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"С удовлетворением и надеждой воспринимаю слова и решения Владимира Зеленского относительно отношений между нашими государствами, которые должны основываться на взаимном уважении и правде. Мы готовы к серьезному и дружескому диалогу по вопросам, которые нас объединяют, и тем, что сегодня нас разделяют", — заявил Туск.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что Зеленский провел совещание по вопросам отношений с Польшей, по итогам которого было решено, что Служба безопасности Украины и Служба внешней разведки Украины откроют все архивы, касающиеся трагических событий ХХ века на Волыни.

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