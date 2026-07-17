Туск призвал политиков Польши и Украины предотвратить рост вражды

Конфликт между народами Польши и Украины будет иметь тяжелые последствия для обеих стран, поэтому ответственные политики должны не допустить разжигания межнациональной вражды.

Об этом заявил в пятницу в Сейме премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя трагический инцидент в городе Бытув (север Польши) между украинцами и поляками, в результате которого погиб гражданин Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укриформ.

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Туск предостерегает от распространения ненависти и вражды

Туск отметил, что внимательно ознакомился с отчетами полиции, и на данный момент "все указывает на то, что эта драка не носила характера межнационального конфликта", а была бытовым конфликтом на фоне употребления алкоголя.

Он подчеркнул, что не имеет значения, кто совершает насилие — поляк или украинец.

"Для меня неважно, кто бьет, кто презирает других людей — украинец это или поляк. Если кто-то совершает такие поступки, он должен нести уголовную ответственность", — отметил премьер.

Также Туск предостерег от распространения ненависти и вражды в отношении людей другой национальности или политических взглядов.

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"Худшее, что может с нами случиться, – это если мы пойдем по пути пренебрежения, ненависти и хейта в отношении людей, которые думают иначе или имеют другую национальность. Это был бы ад, и некоторые хотят устроить нам такой ад", – сказал он.

Он отметил, что наблюдает "очень опасные тенденции" и по ту сторону границы — в Украине.

"Задача ответственных политиков в Киеве и Варшаве – предотвратить эту тенденцию, потому что если мы начнем бить друг друга, то не нужно объяснять, чем это закончится", – подчеркнул Туск.

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Подробнее о драке

Польская прокуратура расследует обстоятельства драки в Бытове Поморского воеводства (север РП), в результате которой погиб один мужчина, а ещё один человек получил тяжкие телесные повреждения. Инцидент произошел вечером 9 июля в центре города Бытов. По данным польских правоохранительных органов, 36-летний гражданин Польши и его 44-летняя партнерша подверглись нападению со стороны трех граждан Украины в возрасте 28, 30 и 37 лет. Все участники инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения. По информации следствия, перед дракой польская пара вместе с одним из будущих подозреваемых распивала алкоголь. Мужчину с тяжкими телесными повреждениями госпитализировали в больницу в городе Костежина, где он скончался 11 июля. Женщина получила более лёгкие травмы и не нуждалась в госпитализации. Местная прокуратура предъявила подозреваемым обвинение в участии в избиении, следствием которого стали тяжкие телесные повреждения и смерть потерпевшего.

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Посол Украины в Польше Василий Боднар решительно осудил преступление в Бытуве, заявив, что "нет никакого оправдания таким жестоким действиям в цивилизованном обществе".

В свою очередь генеральное консульство Украины в Гданьске, в пределах территориальной ответственности которого произошло преступление, также выразило соболезнования семье погибшего и подчеркнуло, что "преступления не имеют национальности", а действия отдельных лиц не должны бросать тень на подавляющее большинство законопослушных украинцев, проживающих в Польше.