Спикер Сейма Польши Чажастый осудил "охоту на украинцев": "Надо быть человеком, а не политической гиеной"
Спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый раскритиковал серию агрессивных инцидентов в отношении граждан Украины в стране и назвал конкретных политиков, на которых возлагает ответственность за разжигание вражды.
Как сообщает Цензор.НЕТ, его цитирует издание Rzeczpospolita.
Нападения на украинцев
"Я хочу, чтобы в Сейме прозвучало абсолютно однозначно: идет охота на украинцев. Я осуждаю здесь, в польском Сейме, все антиукраинские проявления", — подчеркнул Чажастый.
Обращаясь к политикам, он пояснил, что по отношению к другим народам нужно "быть человеком, а не политической гиеной".
- Среди примеров нападений он упомянул избиение в Варшаве 16-летнего украинца Артема, словесную агрессию в отношении украинских подростков в автобусе, а также нападение в Радоме, где молодого украинца ранее заставляли петь польскую песню.
Критика политиков
Чажастый также раскритиковал заявления отдельных польских политиков в отношении украинцев.
"От польских политиков мы слышим: "Никакого украинского компонента в польских школах"; "Полная полонизация украинских детей"; "Обязательное подписание каждым гражданином Украины антибандеровской декларации".
В этой ненависти лица Брауна, Навроцкого, Матецкого, Чернека, Берковича, Ковальского, Менцена и Босака. Сначала появляются слова ненависти, потом — избиения, далее — нож и смерть", — добавил спикер польского Сейма.
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