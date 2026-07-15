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Новости Украинцы в Польше Отношения Украины и Польши
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Спикер Сейма Польши Чажастый осудил "охоту на украинцев": "Надо быть человеком, а не политической гиеной"

Спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый

Спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый раскритиковал серию агрессивных инцидентов в отношении граждан Украины в стране и назвал конкретных политиков, на которых возлагает ответственность за разжигание вражды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, его цитирует издание Rzeczpospolita.

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Нападения на украинцев

"Я хочу, чтобы в Сейме прозвучало абсолютно однозначно: идет охота на украинцев. Я осуждаю здесь, в польском Сейме, все антиукраинские проявления", — подчеркнул Чажастый.

Обращаясь к политикам, он пояснил, что по отношению к другим народам нужно "быть человеком, а не политической гиеной".

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Критика политиков

Чажастый также раскритиковал заявления отдельных польских политиков в отношении украинцев.

"От польских политиков мы слышим: "Никакого украинского компонента в польских школах"; "Полная полонизация украинских детей"; "Обязательное подписание каждым гражданином Украины антибандеровской декларации". 

В этой ненависти лица Брауна, Навроцкого, Матецкого, Чернека, Берковича, Ковальского, Менцена и Босака. Сначала появляются слова ненависти, потом — избиения, далее — нож и смерть", — добавил спикер польского Сейма.

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