Спікер Сейму Польщі Чажастий засудив "полювання на українців": Треба бути людиною, а не політичною гієною
Спікер Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий розкритикував серію агресивних випадків щодо громадян України у країні та назвав конкретних політиків, на яких покладає відповідальність за розпалювання ворожнечі.
Як інформує Цензор.НЕТ, його цитує видання Rzeczpospolita.
Напади на українців
"Я хочу, щоб у Сеймі пролунало абсолютно однозначно: відбувається полювання на українця. Я засуджую тут, у польському Сеймі, усі антиукраїнські прояви", — наголосив Чажастий.
Звертаючись до політиків, він пояснив, що стосовно інших народів потрібно "бути людиною, а не політичною гієною".
- Серед прикладів нападів він згадав побиття у Варшаві 16-річного українця Артема, словесну агресію щодо українських підлітків в автобусі, а також напад у Радомі, де молодого українця раніше змушували співати польську пісню.
Критика політиків
Чажастий також розкритикував заяви окремих польських політиків щодо українців.
"Від польських політиків ми чуємо: "Жодного українського компонента в польських школах"; "Повна полонізація українських дітей"; "Обов’язкове підписання кожним громадянином України антибандерівської декларації".
У цієї ненависті обличчя Брауна, Навроцького, Матецького, Чернека, Берковича, Ковальського, Менцена і Босака. Спершу з'являються слова ненависті, потім — побиття, далі — ніж і смерть", — додав спікер польського Сейму.
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