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Спікер Сейму Польщі Чажастий засудив "полювання на українців": Треба бути людиною, а не політичною гієною

Спікер Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий

Спікер Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий розкритикував серію агресивних випадків щодо громадян України у країні та назвав конкретних політиків, на яких покладає відповідальність за розпалювання ворожнечі.

Як інформує Цензор.НЕТ, його цитує видання Rzeczpospolita.

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Напади на українців

"Я хочу, щоб у Сеймі пролунало абсолютно однозначно: відбувається полювання на українця. Я засуджую тут, у польському Сеймі, усі антиукраїнські прояви", — наголосив Чажастий.

Звертаючись до політиків, він пояснив, що стосовно інших народів потрібно "бути людиною, а не політичною гієною".

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Критика політиків

Чажастий також розкритикував заяви окремих польських політиків щодо українців.

"Від польських політиків ми чуємо: "Жодного українського компонента в польських школах"; "Повна полонізація українських дітей"; "Обов’язкове підписання кожним громадянином України антибандерівської декларації". 

У цієї ненависті обличчя Брауна, Навроцького, Матецького, Чернека, Берковича, Ковальського, Менцена і Босака. Спершу з'являються слова ненависті, потім — побиття, далі — ніж і смерть", — додав спікер польського Сейму.

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