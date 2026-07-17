МИД Украины призвал Польшу к диалогу после постановления Сейма о Волынской трагедии

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на принятое Сеймом Польши постановление в связи с годовщиной трагических событий на Волыни. В ведомстве заявили, что рассчитывают на конструктивный диалог с польской стороной и продолжение совместной работы по установлению исторической правды.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление МИД Украины, Киев подчеркнул важность научного подхода к исследованию событий Волынской трагедии и продолжения совместных поисковых и эксгумационных работ на территории обоих государств.

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В министерстве напомнили, что 11 июля украинская сторона на высшем уровне почтила память всех жертв Волынской трагедии. Украинские и польские высокопоставленные чиновники совместно почтили память невинно убитых украинцев и поляков как в Украине, так и в Польше.

"Украина рассчитывает на конструктивный и профессиональный диалог, продолжение совместных поисковых и эксгумационных работ на территории двух государств. Правда о прошлом устанавливается исключительно научным подходом", – подчеркнули в МИД.

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Также в ведомстве подчеркнули, что Украина высоко ценит Польшу как одного из ближайших союзников в противодействии российской агрессии.

"Боль прошлого не должна разъединять народы, объединенные сегодня общими ценностями, общим врагом, общим европейским будущим", - отметили в министерстве.

Украинская сторона заявила, что и в дальнейшем будет придерживаться паритетного подхода в вопросах исторической памяти, и призвала Польшу к равноправному отношению в двусторонних отношениях, взаимному уважению к политикам национальной памяти и прагматичному добрососедству ради сильной Украины и сильной Польши.

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