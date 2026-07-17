МЗС України закликало Польщу до діалогу після постанови Сейму щодо Волинської трагедії

Міністерство закордонних справ України відреагувало на ухвалену Сеймом Польщі постанову у зв'язку з роковинами трагічних подій на Волині. У відомстві заявили, що розраховують на конструктивний діалог із польською стороною та продовження спільної роботи над встановленням історичної правди.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву МЗС України, Київ наголосив на важливості наукового підходу до дослідження подій Волинської трагедії та продовження спільних пошукових і ексгумаційних робіт на території обох держав.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У міністерстві нагадали, що 11 липня українська сторона на найвищому рівні вшанувала пам'ять усіх жертв Волинської трагедії. Українські та польські високопосадовці спільно вшанували пам'ять невинно вбитих українців і поляків як в Україні, так і в Польщі.

"Україна розраховує на конструктивний і фаховий діалог, продовження спільних пошукових та ексгумаційних робіт на території двох держав. Правда про минуле встановлюється виключно науковим підходом", – наголосили у МЗС.

Читайте: На Волині стартує новий етап ексгумаційних робіт у колишніх селах Острівки та Воля Островецька

Також у відомстві підкреслили, що Україна високо цінує Польщу як одного з найближчих союзників у протидії російській агресії.

"Біль минулого не повинен роз'єднувати народи, об'єднані сьогодні спільними цінностями, спільним ворогом, спільним європейським майбутнім", – зазначили у міністерстві.

Українська сторона заявила, що й надалі дотримуватиметься паритетного підходу у питаннях історичної пам'яті та закликала Польщу до рівноправного ставлення у двосторонніх відносинах, взаємної поваги до політик національної пам'яті й прагматичного добросусідства заради сильної України та сильної Польщі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща заявила, що знайшла невідому досі братську могилу під час пошукових робіт на Волині. ФОТО