Туск закликав політиків Польщі та України запобігти зростанню ворожнечі

Конфлікт між народами Польщі та України матиме тяжкі наслідки для обох країн, тому відповідальні політики повинні не допустити розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Про це заявив в п’ятницю у Сеймі прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи трагічний інцидент у місті Битув (північ Польщі) між українцями і поляками, унаслідок якого загинув громадянин Польщі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укріформ.

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Туск застерігає від поширення ненависті та ворожнечі

Туск зазначив, що уважно ознайомився зі звітами поліції, і наразі "все вказує на те, що ця бійка не мала характеру міжнаціонального конфлікту", а була побутовим конфліктом на тлі вживання алкоголю.

Він наголосив, що не має значення, хто чинить насильство – поляк чи українець.

"Для мене неважливо, хто б’є, хто зневажає інших людей – українець це чи поляк. Якщо хтось чинить такі речі, він повинен нести кримінальну відповідальність", – зауважив прем’єр.

Також Туск застеріг від поширення ненависті та ворожнечі щодо людей іншої національності або політичних поглядів.

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"Найгірше, що може з нами статися, – це якщо ми підемо шляхом зневаги, ненависті та хейту щодо людей, які думають інакше або мають іншу національність. Це було б пекло, і дехто хоче нам таке пекло влаштувати", – сказав він.

Він зауважив, що спостерігає "дуже небезпечні тенденції" і по інший бік кордону – в Україні.

"Завдання відповідальних політиків у Києві та Варшаві – запобігти цій тенденції, бо якщо ми почнемо бити один одного, то не потрібно пояснювати, чим це закінчиться", – наголосив Туск.

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Детальніше про бійку

Польська прокуратура розслідує обставини бійки в Битові Поморського воєводства (північ РП), внаслідок якої загинув один чоловік, а ще одна особа зазнала тяжких тілесних ушкоджень. Інцидент стався ввечері 9 липня в центрі міста Битув. За даними польських правоохоронців, 36-річний громадянин Польщі та його 44-річна партнерка зазнали нападу з боку трьох громадян України віком 28, 30 і 37 років. Усі учасники інциденту перебували у стані алкогольного сп’яніння. За інформацією слідства, перед бійкою польська пара разом із одним із майбутніх підозрюваних розпивала алкоголь. Чоловіка з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні в місті Косьцежина, де він помер 11 липня. Жінка зазнала легших травм і не потребувала госпіталізації. Місцева прокуратура висунула підозрюваним обвинувачення в участі у побитті, наслідком якого стали тяжкі тілесні ушкодження та смерть потерпілого.

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Посол України в Польщі Василь Боднар рішуче засудив злочин у Битуві, заявивши, що "немає жодного виправдання для таких жорстоких дій у цивілізованому суспільстві".

Своєю чергою генеральне консульство України в Гданську, у межах територіальної відповідальності якого стався злочин, також висловило співчуття родині загиблого та наголосило, що "злочини не мають національності", а дії окремих осіб не повинні кидати тінь на переважну більшість законослухняних українців, які проживають у Польщі.