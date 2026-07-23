80% громадян Польщі вважають, що від польсько-українських суперечок виграє Росія, - опитування

Більшість поляків вважає, що конфлікти між Польщею та Україною мають політичне підґрунтя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в опитуванні Центру дослідження громадської думки у Польщі, передає RMF24.

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Що думають поляки про конфлікт і роль політиків

За результатами дослідження, 73% опитаних переконані, що польські та українські політики розпалюють суперечки заради власних інтересів. При цьому 80% респондентів вважають, що від таких конфліктів виграє Росія.

Більшість опитаних — 75% — зазначили, що Польща та Україна мають співпрацювати перед загрозою з боку Росії, а не зосереджуватися на розбіжностях. Також 52% респондентів вважають, що країни мають більше спільних інтересів, ніж відмінностей. Протилежної думки дотримуються 31%.

Окремо 84% опитаних заявили, що Польща має реагувати, коли інша країна прославляє історичних діячів, яких у Польщі вважають причетними до злочинів проти поляків.

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Історичні питання та рішення влади Польщі

Погляди на право українців мати власних історичних героїв розділилися. 44% погоджуються з цим твердженням, тоді як 42% виступають проти.

Серед головних пріоритетів у відносинах з Україною поляки найчастіше називають співпрацю у сфері безпеки — 61%. Далі йдуть добросусідські відносини — 46%, вшанування жертв Волинської трагедії — 43%, посилення ролі Польщі як регіонального лідера — 41%, а також участь польських компаній у відбудові України — 40%.

Також 59% опитаних підтримують рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Негативно оцінюють це рішення 28% респондентів.

Думки щодо наслідків такого кроку розділилися: 41% вважає, що він принесе більше збитків, ніж користі, і стільки ж переконані у протилежному.

"Польща та Україна мають співпрацювати перед обличчям загрози з боку Росії", — свідчать результати опитування.

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Опитування проводили з 2 до 12 липня 2026 року серед 938 повнолітніх мешканців Польщі.

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Це рішення було пов’язане з присвоєнням одному з підрозділів ЗСУ назви на честь Героїв УПА.

У відповідь Зеленський порівняв польського президента з угорським прем’єром Віктором Орбаном та заявив, що ситуація може мати негативні наслідки.

Після цього очільник МЗС України Андрій Сибіга відмовився від державної нагороди Польщі. Також аналогічні рішення ухвалили керівник Офісу президента Кирило Буданов і посол України в Польщі Василь Боднар.

Колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко також відмовилися від ордена Білого Орла.

Президент України Володимир Зеленський не поїхав на конференцію до Гданська. Українську делегацію очолила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Прем’єр Польщі Дональд Туск назвав це рішення жестом для зниження напруги між країнами.

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