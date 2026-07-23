Як українці співпрацюють із поляками та в чому вони відрізняються, – дослідження

Серед основних груп іноземних працівників у Польщі українці є культурно найближчими до поляків, однак це не усуває бізнес-ризиків.

Про це свідчить дослідження аналітичного центру міжнародної HR-компанії Gremi Personal, присвячене особливостям роботи мультикультурних команд у Європі.

Що враховувало дослідження

Дослідження охопило п'ять найчисельніших груп іноземних працівників у Польщі, й кожну культуру аналітики оцінювали за 10 параметрами – комунікативними та соціально-релігійними – за шкалою від -10 до +10 відносно польської культурної норми.

У результаті було сформовано "Індекс культурної відмінності" (від 0 до 100), який відображає рівень культурної дистанції та потенційні операційні ризики для бізнесу.

Комунікативний блок стосувався прямоти, емоційності, дистанції влади, готовності до конфронтації та стилю надання зворотного зв'язку. Соціально-релігійний оцінював роль релігії, значущість традицій, гендерну рівність, відкритість до різноманіття, а також співвідношення індивідуалізму й колективізму.

Різниця між працівниками

Найменшу культурну дистанцію від польської моделі мають українці – 13 балів зі 100.

За укранцями розташувалися білоруси (17 балів), грузини (24), філіппінці (38) та колумбійці (44).

Так, зі зростанням культурної дистанції збільшується ймовірність непорозумінь у комунікації, відмінностей у сприйнятті управлінських рішень, конфліктів та складнішої адаптації нових працівників.

Відмінність між українцями й поляками

"Між українцями та поляками існують відмінності, які можуть впливати на повсякденну роботу. Наприклад, українці достатньо прямі в неформальному спілкуванні, однак у взаємодії з керівництвом частіше уникають відкритої незгоди. Критику вони нерідко сприймають особисто, а від керівника очікують не лише контролю, а й підтримки команди. Родина залишається одним із ключових життєвих пріоритетів, що також впливає на організацію робочих процесів", – йдеться в дослідженні.

При цьому впевненість у культурній близькості якраз і створює найбільші ризики в комунікації між українцями та поляками.

Так, навіть невеликі відмінності можуть впливати на ефективність роботи команд, мотивацію працівників і рівень довіри всередині компанії.

Як запобігти конфліктам

Для того, щоб не допустити конфліктів у мультинаціональних командах, компаніям рекомендують стандартизувати перевірку домовленостей, оскільки в різних культурах усне "так" може мати різне значення.

Окрім того, варто адаптувати стиль зворотного зв'язку, оскільки публічна критика не є однаково прийнятною для представників усіх культур і в окремих випадках може негативно впливати на мотивацію працівників.

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Українці в Польщі

Як повідомлялося, кількість офіційно працевлаштованих українців у Польщі продовжує демонструвати впевнене зростання. За п'ять місяців 2026 року середня кількість застрахованих громадян України в країні сягнула 873,5 тис. осіб, що на 9,8% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

До того повідомлялося, що шромадяни України вже тривалий час залишаються ключовою іноземною робочою силою для польського бізнесу. Зокрема, українці стабільно забезпечують майже 68% від загальної кількості працевлаштованих іноземців у країні.

Водночас українські працівники стикаються зі зміною фінансової політики польських роботодавців, адже в країні суттєво сповільнюються темпи зростання заробітних плат.

Зокрема, у першому кварталі 2026 року середня заробітна плата в корпоративному секторі Польщі становила 9 263,5 злотих брутто.

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