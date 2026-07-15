Кількість працюючих українців у Польщі зросла майже на 10%. Які галузі шукають людей?

Кількість офіційно працевлаштованих українців у Польщі продовжує демонструвати впевнене зростання.

Про це свідчать дані дослідження аналітичного центру міжнародної HR-компанії Gremi Personal.

За п'ять місяців 2026 року середня кількість застрахованих громадян України в країні сягнула 873,5 тис. осіб, що на 9,8% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Українці рятують сезонний бізнес у Польщі

Загалом у Польщі офіційно застраховано 1,3 млн іноземців (+8,4%). Громадяни України складають абсолютну більшість із них – близько 67% від усіх працюючих мігрантів.

"Саме українці дозволяють польським роботодавцям оперативно закривати сезонні та пікові потреби у персоналі. Найбільший попит на іноземну робочу силу, насамперед на працівників фізичних, операційних і сезонних професій, зараз генерують сфери, орієнтовані на внутрішній ринок", – зазначає засновник Gremi Personal Євген Кіріченко.

Топ-сфери з позитивною динамікою

Найкраще почуваються сектори послуг та внутрішнього споживання, де постійно потрібні нові робочі руки:

HoReCa (готелі та ресторани) – лідер за приростом кадрів. Кількість працівників тут зросла на 2,1% (до 167,8 тис. осіб).

харчова промисловість – штат розширився на 0,56% (до 430,2 тис.);

роздрібна торгівля – кількість працюючих збільшилася на 0,4% (загалом у сфері зайнято 740 тис. осіб).

логістика та склади – зафіксовано зростання зайнятості на 0,3% (до 189 тис. працівників).

Криза у промисловості: де скорочують штати

Натомість польський промисловий сектор втрачає людей. Підприємства намагаються стримувати витрати та не поспішають наймати персонал.

За п'ять місяців поточного року у переробній промисловості кількість робочих місць скоротилася на 1,35% (втрачено близько 32,4 тис. працівників), а меблева галузь переживає найглибшу кризу. Кількість працівників впала на 4,1% у річному вимірі (до 140 тис. осіб).

На автопромі (виробництво авто та деталей) зафіксовано падіння зайнятості на 3,3%. За даними дослідження EuroMotoBarometr 2026, вже 37% польських автомобільних компаній готуються до подальших скорочень персоналу найближчого року.

Зокрема, оборонний сектор та машинобудування почуваються стабільно. Завдяки великим державним замовленням за програмою SAFE, у травні зафіксовано зростання у сфері виробництва комп'ютерів та електроніки (+1,7%), а також іншого транспортного обладнання (+3,45%).

Аналітики прогнозують, що у другому півріччі 2026 року попит на робочу силу в Польщі може додатково підтримати здешевлення кредитів та поступове відновлення будівельного сектору.

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Роль українців у польській економіці

Громадяни України вже тривалий час залишаються ключовою іноземною робочою силою для польського бізнесу. Зокрема, українці стабільно забезпечують майже 68% від загальної кількості працевлаштованих іноземців у країні.

Як повідомлялося, наприкінці січня 2026 року в Польщі офіційно працювали 757,7 тис. українців, тоді як загальна кількість іноземних працівників у країні перевищувала 1,1 млн осіб.

Прогноз повернення біженців

Раніше повідомлялося, що прогноз економічного і соціального розвитку України на 2027-2029 роки, затверджений урядом, будується на припущені, що в перші два роки після завершення війни до країни повернуться 2 млн українців.

Національний банк України зі свого боку прогнозує, що повернення українських біженців розпочнеться в 2027 році, очікується, що повернуться близько 100 тис. осіб.

У середині травня 2026 року в дослідженні Управління Верховного комісара ООН у справах біженців ішлося, що кількість біженців із України, яка залишатиметься в Європі до кінця 2029 року, складатиме 2,9 млн, або 56% від їх поточної кількості за сценарію "крихкого миру з поступками".

Як повідомлялося, Рада Європейського Союзу затвердила рекомендації щодо поетапного завершення дії статусу тимчасового захисту для українських біженців у ЄС після 4 березня 2027 року.

Станом на 30 квітня 2026 року загальна кількість громадян України, які отримали статус тимчасового захисту в країнах ЄС, становила 4,37 млн осіб. Порівняно з кінцем березня 2026 року цей показник зріс на 42 990 осіб, або на 1%.

Зниження темпів зростання зарплат у Польщі

Водночас українські працівники стикаються зі зміною фінансової політики польських роботодавців, адже в країні суттєво сповільнюються темпи зростання заробітних плат.

Зокрема, у першому кварталі 2026 року середня заробітна плата в корпоративному секторі Польщі становила 9 263,5 злотих брутто.

Як повідомлялося, це лише на 6,3% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, що є найнижчим темпом зростання заробітних плат в країні за останні п'ять років.

Працевлаштування в Польщі

У середині березня цьго року повідомлялося що в Польщі спостерігається стійка тенденція зростання безробіття та скорочення зайнятості в бізнес-секторі.

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