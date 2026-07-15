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Новини ринок праці
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Як виїзд молоді до 22 років за кордон змінив ринок праці, – дослідження

Як виїзд молоді до 22 років за кордон змінив ринок праці, – дослідження

В Україні суттєво посилився дефіцит кадрів – наразі з нестачею працівників стикаються вже 78% компаній проти 60% минулого року.

Про це йдеться в дослідженні OLX Робота, передає Економічна правда.

Найчастіше брак кадрів бізнес пов'язує з мобілізаційними процесами та складнощами з працевлаштуванням чоловіків (69% опитаних).

Ще 61% роботодавців назвали ключовою причиною виїзд українців за кордон. Крім того, 37% компаній відчувають гостру нестачу саме кваліфікованих спеціалістів.

Окремим чинником став дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків віком 18-22 років, який уряд ухвалив у серпні 2025 року.

Близько 41% компаній заявили, що відчули через це помітний відтік молодих спеціалістів.

У 68% цих фірм зросла кількість звільнень серед молоді, а 64% зафіксували зменшення кількості відгуків на вакансії. Загалом у 39% опитаних компаній працівники віком до 22 років відсутні взагалі.

Як бізнес змінює умови, щоб утримати та знайти працівників

Підвищення зарплати:

  • у 2026 році оклади підняли 72% компаній (торік таких було 58%);
  • більшість роботодавців (30%) збільшили виплати на 11-22%;
  • 51% опитаних пошукачів зазначили, що не отримували підвищення за останній рік.

Наймати людей без досвіду:

  • половина опитаних компаній (50%) готові наймати кандидатів без досвіду роботи;
  • 37% – готові брати молодь і самостійно її навчати.

Розширення соцпакету:

  • 31% роботодавців пропонують безкоштовне навчання, віддалену роботу, розвозку, обіди або медичне страхування.

Залучають інші категорії:

  • у 2026 році компанії почали частіше приймати на роботу людей старше 60 років (30%)
  • кандидатів з інвалідністю (26%);
  • учасників бойових дій (19%).

Аналітики зазначають, що кадровий дефіцит в Україні перестав бути тимчасовою проблемою і перетворився на нову реальність, до якої компаніям доводиться пристосовуватися на постійній основі.

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Як повідомлялося, проблеми через брак людей відчуває більшість українських компаній. За останніми даними опитувань, для 71% підприємств саме нестача працівників зараз є головною перешкодою для ведення та розвитку бізнесу в умовах війни.

Нагадаємо, півтори тисячі українських жінок долучилися до програми навчання за "чоловічими" професіями.

Зокрема, в Україні вперше обсяги державного замовлення на підготовку фахівців визначили з урахуванням довгострокового прогнозу потреб ринку праці.

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Топ коментарі
+7
Вичавили.
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15.07.2026 16:33 Відповісти
+7
зате з потенційним "протестним електоратом", який не хотів би жити "по старому", у верхів, які по старому "можуть жити"- ситуація значно покращилась!!! ))
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15.07.2026 16:42 Відповісти
+3
Уже отцы ушли и братья, а современные кибальчиши с@сь за границу. Генофонд.
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15.07.2026 16:42 Відповісти

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