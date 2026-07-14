В Україні пропонують понад 2000 вакансій із житлом: де найбільше варіантів

За перше півріччя 2026 року Державна служба зайнятості запропонувала своїм клієнтам 2,3 тис. вакансій від підприємств, які надають житло для своїх працівників.

Про це повідомили в Службі зайнятості.

Наразі на такі робочі місця вже працевлаштувалися 560 українців.

Найчастіше роботодавці пропонували житло для співробітників у столиці (329 вакансій) та Київській області (337). Також подібні пропозиції були популярними на Дніпропетровщині, Закарпатті, у Львівській та Хмельницькій областях.

Де працевлаштувалися найбільше

Найактивніше шукачі роботи погоджувалися на вакансії з житлом у Київській (125 осіб) та Дніпропетровській (100 осіб) областях.

Наразі найбільше актуальних пропозицій роботи з проживанням залишається у Києві – 181 вакансія.

Знайти таку роботу можна безпосередньо у центрах зайнятості або самостійно на Єдиному порталі вакансій.

Яких фахівців шукають

Найчастіше пропозиції від роботодавців із наданням житла стосуються таких професій:

менеджер;

інженер;

монтажник;

бухгалтер;

водій;

лікар.

Подекуди серед пропозицій трапляються й нетипові вакансії, наприклад, складач поїздів або дояр.

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Масштаби працевлаштування

Упродовж першого півріччя 2026 року послугами Державної служби зайнятості скористалися майже 390 тис. громадян. Статус безробітного за цей період надали близько 220 тис. осіб.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни кількість офіційно працевлаштованих в Україні суттєво зменшилася. Якщо у 2021‒2022 роках офіційну роботу мали понад 12 млн громадян, то за підсумками 2025 року їхня кількість скоротилася до 10,9 млн осіб.

Як повідомлялося, у травні рекордні 69% українських підприємств заявили про нестачу працівників. Це найвищий показник із моменту запровадження щомісячних опитувань бізнесу.

Освіта під запити ринку

Нагадаємо, цього року в Україні вперше сформували державне замовлення на підготовку кадрів у закладах освіти на основі довгострокового прогнозу потреб ринку праці.

Такий підхід має допомогти подолати дефіцит фахівців у критично важливих галузях економіки.

Жінки опановують нові професії

Як повідомлялося раніше, в Україні близько 1,5 тис. жінок приєдналися до програми навчання за професіями, які традиційно вважалися "чоловічими".

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