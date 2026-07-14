В Україні вперше сформували держзамовлення на освіту за прогнозом ринку праці

В Україні вперше державне замовлення на підготовку кадрів сформували на основі довгострокового прогнозу потреб ринку праці.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Нова постанова започатковує реформу системи державного замовлення у сфері освіти. Відтепер визначення обсягів підготовки фахівців ґрунтуватиметься не лише на пропозиціях державних замовників, а насамперед на прогнозі майбутніх потреб української економіки.

Оновлену модель планують застосувати вже під час формування державного замовлення на 2026-2027 роки.

Довгостроковий прогноз потреб економіки

За базовим сценарієм, кількість зайнятого населення має зрости з 12,9 млн осіб у 2025 році до 13,6 млн у 2030 році та 14,6 млн у 2036 році.

Водночас змінюватиметься і структура попиту на працівників. Найбільша потреба прогнозується у спеціалістах технічних, інженерних, виробничих, будівельних, медичних, наукових та інших прикладних професій.

Очікується, що відбудова країни значно збільшить попит на працівників будівельної галузі, переробної промисловості та суміжних сфер. Зокрема, кількість зайнятих у будівництві може зрости приблизно з 520 тис. до понад 1,2 млн осіб до 2036 року.

Потреба у нових працівниках

На основі прогнозу також визначено майбутню потребу економіки у нових кадрах. За оцінками, лише протягом 2032-2036 років Україні знадобиться близько 2,62 млн нових працівників.

Найбільший попит прогнозується на професіоналів, кваліфікованих робітників, технічних спеціалістів, працівників виробничої сфери, торгівлі та послуг.

Водночас автори дослідження зазначають, що забезпечити такий попит лише за рахунок випускників закладів освіти не вдасться. Тому поряд із реформою освіти необхідно стимулювати повернення українців із-за кордону та активніше залучати до ринку праці економічно неактивне населення.

Нова модель державного замовлення

Саме на основі прогнозу потреб ринку праці та оцінки майбутнього попиту сформовано державне замовлення на підготовку фахівців, наукових і науково-педагогічних працівників, робітничих кадрів, а також на підвищення кваліфікації та перепідготовку у 2026 році.

Уряд розраховує, що новий підхід забезпечить поступове узгодження системи підготовки кадрів із реальними потребами економіки.

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Як повідомлялося, в Україні презентували "Дорожню карту забезпечення аграрного сектору кваліфікованими кадрами на 2026-2030 роки". Документ спрямований на подолання дефіциту кадрів у сільському господарстві шляхом модернізації системи підготовки фахівців відповідно до потреб аграрного бізнесу.

Нагадаємо, в Україні близько 1,5 тис. жінок приєдналися до програми навчання за професіями, які традиційно вважалися "чоловічими".

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