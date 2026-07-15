71% підприємств назвали нестачу працівників головною перешкодою для розвитку бізнесу. ІНФОГРАФІКА

Дедалі більше українських підприємств називають нестачу працівників основною перешкодою для розвитку бізнесу в умовах війни.

Такі результати містить 50 щомісячне опитування Інституту економічних досліджень, проведене серед 471 промислового підприємства.

Найгостріше цю проблему відчувають підприємства Кіровоградської, Чернівецької, Львівської, Черкаської, Дніпропетровської, Полтавської, Житомирської та Запорізької областей, де про неї повідомили понад 80% респондентів.

Пошук працівників став дещо простішим

У червні підприємства рідше повідомляли про труднощі з пошуком кваліфікованих кадрів. Частка таких компаній скоротилася з 60,6% до 46,3%.

Водночас із проблемами під час пошуку некваліфікованих працівників зіткнулися 30,4% підприємств.

Після сезонного коригування очікування щодо чисельності персоналу залишаються стабільними та близькими до нейтрального рівня. Лише 4,6% підприємств планують збільшити кількість працівників упродовж найближчих трьох-чотирьох місяців, тоді як лише 2% мають намір відправити персонал у вимушені відпустки.

Очікування щодо таких відпусток також не свідчать про появу нового негативного тренду.

Зростання витрат і безпекові ризики

Другою за значущістю проблемою для бізнесу залишається подорожчання сировини, матеріалів і товарів. Частка підприємств, які вважають це серйозною перешкодою, зросла з 49% до 50%. Це більше, ніж узимку, однак нижче за рекордні показники кінця 2022 ‒ початку 2023 року.

Частка підприємств, які називають серйозною проблемою небезпечні умови роботи, у червні дещо скоротилася ‒ з 44% до 41%. Попри це, цей чинник залишається третьою за важливістю перешкодою для ведення бізнесу під час війни.

Небезпечні умови праці турбують понад половину великих підприємств, тоді як серед мікропідприємств про це заявляють менш ніж 30%.

Понад 80% опитаних у Рівненській, Одеській, Київській, Запорізькій та Дніпропетровській областях назвали безпекову ситуацію однією з ключових перепон для ведення бізнесу.

Вплив перебоїв з енергопостачанням

Проблема перебоїв з електро-, водо- та теплопостачанням у червні дещо втратила актуальність. Частка підприємств, які вважають її перешкодою, скоротилася на 1 відсотковий пункт ‒ до 19%, однак вона й надалі посідає шосте місце серед основних викликів.

У травні 27% підприємств були змушені тимчасово призупиняти роботу через відключення електроенергії, хоча здебільшого такі зупинки були короткочасними. Водночас ще 27% компаній взагалі не зіткнулися з відключеннями, а 46% продовжували працювати без зупинок, попри перебої з електропостачанням.

Середні втрати робочого часу в травні становили 5%, що відповідає рівню попередніх місяців. Найбільше часу втрачали малі та середні підприємства ‒ 6%.

Серед галузей найгірша ситуація була у хімічній промисловості, де втрати сягнули 10%. Найвищі показники зафіксували у Черкаській (18%), Дніпропетровській (16%) та Харківській (13%) областях.

Оцінка економічної політики уряду

У червні частка нейтральних оцінок економічної політики уряду зросла до 70%, що є одним із найвищих показників за час спостережень. Водночас позитивно діяльність уряду оцінили лише 5% опитаних.

Великі та середні підприємства загалом більш прихильно оцінюють роль держави. Серед них 59-60% респондентів вважають державу "регулятором".

Натомість серед мікропідприємств такої думки дотримуються лише 28%, тоді як 31% представників цього сегмента називають державу "перешкодою". Для порівняння, серед великих підприємств так вважають лише 10%.

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