В аеропорту Варшави з’явилися термінали Uber: як замовити таксі без інтернету

Сервіс Uber запустив в аеропорту імені Фридерика Шопена у Варшаві термінали Tap to Ride (у польському виданні їх називають "убероматами"),

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Ці термінали дозволяють замовити та одразу оплатити поїздку без використання мобільного застосунку.

Як працюють "уберомати"

Новий формат орієнтований на пасажирів та туристів, які не мають встановленого застосунку, місцевої SIM-карти або мобільного інтернету після прильоту.

Процес замовлення виглядає так:

пасажир обирає пункт призначення та тип поїздки на сенсорному екрані;

на сенсорному екрані; оплачує замовлення безготівково прямо на терміналі;

прямо на терміналі; кіоск друкує чек і надсилає на телефон підтвердження через SMS із даними про суму та унікальним PIN-кодом ;

; після цього пасажир іде до зони посадки, сідає в перше вільне авто Uber та називає водію свій PIN-код для верифікації.

Це дозволяє уникнути тривалого очікування конкретної машини та виключає ризик помилки.

Чому обрали саме Варшаву

Варшава стала першим містом у Польщі та одним із перших у Європі, де впровадили цю технологію. До цього її два роки тестували в Чехії, а також запустили в аеропортах Хітроу (Лондон), Ференца Ліста (Будапешт) та Ла-Гуардія (Нью-Йорк).

Вибір Варшави не випадковий: у 2025 році аеропорт Шопена обслужив рекордні 24 млн пасажирів, а кількість поїздок з Uber до та з аеропорту за останні два роки зросла на 30%.

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Нагадаємо, торік Nvidia оголосила про партнерство з Uber для запуску найбільшої у світі мережі роботаксі та автономних вантажівок.

Як повідомлялося, близько 90% водіїв таксі в Україні працюють у "тіньовому" секторі та не декларують свої доходи, через що не сплачують податки. У зв’язку з цим уряд підготував законопроєкт, спрямований на зміну такої ситуації.

Раніше в лютому стало відомо, що Міністерство розвитку громад та територій України пропонує встановити адміністративну відповідальність для водіїв за порушення вимог у сфері перевезень пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення.

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