Uber купує власника сервісу Glovo за 13 мільярдів євро. Що зміниться для України?

Американська корпорація Uber Technologies домовилася про придбання німецької компанії Delivery Hero, яка є материнською структурою популярного сервісу доставки Glovo, за 13 мільярдів євро.

Про це йдеться в офіційному релізі компаній.

Згідно з умовами добровільної пропозиції, Uber викупить акції німецького гіганта за ціною 41,5 євро за штуку, що забезпечує премію у 127% до тримісячної середньозваженої вартості акцій компанії станом на травень 2026 року.

Після завершення масштабної інтеграції об'єднана платформа охопить 99 країн світу із сукупним валовим прибутком у $236 млрд за показниками 2025 року.

Наслідки для українського ринку

Для України ця глобальна транзакція матиме безпосередній вплив, оскільки компанія Glovo Україна входить до структури Delivery Hero та після завершення всіх процедур перейде під контроль Uber.

Втім, користувачам не варто очікувати на миттєві зміни на ринку, адже до офіційного закриття транзакції обидва бізнеси функціонуватимуть повністю незалежно один від одного.

Сам процес злиття та отримання необхідних дозволів від антимонопольних регуляторів сторони планують завершити у другій половині 2027 року.

Гарантії для працівників та мільярдні інвестиції

Окрім викупу активів, Uber взяв на себе жорсткі фінансові та соціальні зобов'язання перед європейським офісом компанії.

Зокрема, американський технологічний гігант гарантує збереження штаб-квартири Delivery Hero в Берліні та зобов'язується не проводити скорочення штату щонайменше до 2029 року.

Також Uber інвестує близько 2 млрд євро в економіку Німеччини до 2031 року, зосередившись на розробці технологій автономного водіння та розвитку локальної корпоративної інфраструктури.

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Нагадаємо, Uber на початку 2026 року планував розгорнути свій бізнес доставки в семи нових країнах Європи.

У квітні 2025 року "Київстар" придбав 97% корпоративних прав сервісу для замовлення таксі Uklon за $155,2 млн, решта 3% залишаються у власності одного зі співзасновників Uklon Віталія Дятленка. Розрахунок за цією угодою також відбувався у гривні.

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