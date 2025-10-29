Nvidia та Uber створять найбільшу у світі мережу роботаксі до 2027 року

Nvidia оголосила про партнерство з Uber для запуску найбільшої у світі мережі роботаксі та автономних вантажівок.

Масштабне розгортання проєкту заплановане на 2027 рік з цільовим парком у 100 000 безпілотних авто, які працюватимуть поруч з водіями у спільній мережі, повідомляє пресслужба Nvidia.

Базою проєкту стане нова платформа штучного інтелекту Nvidia Drive AGX Hyperion 10, що дозволяє перетворити серійні автомобілі на роботаксі четвертого рівня автономності. Обробку та навчання даних забезпечить спільна фабрика даних на базі Nvidia Cosmos.

До екосистеми приєдналися Stellantis, Lucid і Mercedes-Benz – вони готують моделі, сумісні з платформою Nvidia. У сегменті вантажівок на тій самій технологічній базі працюють Aurora, Volvo Autonomous Solutions та Waabi.

Над програмним забезпеченням автономного водіння працюють Avride, May Mobility, Momenta, Nuro, Pony.ai, Wayve та WeRide. Stellantis спільно з Foxconn зосередиться на інтеграції систем та сенсорів.

Nvidia також запускає Halos Certified – програму сертифікації фізичної безпеки штучного інтелекту для автономних авто та роботів. Серед перших учасників – Bosch, AUMOVIO, Nuro та Wayve.

Раніше повідомлялось, що Amazon готується до найбільшої трансформації робочої сили – компанія планує автоматизувати до 75% операцій і замінити понад 600 000 працівників у США роботами до 2033 року.

У керівництві компанії пояснюють, що Amazon стоїть "на порозі нового етапу" – переходу від масового найму людей до масштабної роботизації складів і логістики.