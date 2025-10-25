Amazon планує замінити понад 600 000 працівників роботами до 2033 року, – NYT

Amazon готується до найбільшої трансформації робочої сили – компанія планує автоматизувати до 75% операцій і замінити понад 600 000 працівників у США роботами до 2033 року.

У керівництві компанії пояснюють, що Amazon стоїть "на порозі нового етапу" – переходу від масового найму людей до масштабної роботизації складів і логістики, пише New York Times.

За прогнозами команди, завдяки автоматизації вже до 2027 року Amazon зможе уникнути необхідності наймати близько 160 000 нових співробітників, що дасть економію близько 30 центів на кожному доставленому товарі.

У довшій перспективі це дозволить подвоїти обсяги продажів без збільшення штату на понад 600 000 робочих місць. Компанія також планує модернізувати ще близько 40 об’єктів у США за цією моделлю до кінця 2027 року.

Офіційно Amazon заперечує наміри щодо скорочень, наголошуючи, що автоматизація створюватиме нові технічні професії – від робототехніків до інженерів. Водночас у компанії заявили, що по всьому світу вже працює 1 млн роботів, а догляд за ними називають "професією майбутнього".

Поворотним моментом став 2012 рік, коли Amazon придбав виробника робототехніки Kiva за $775 млн. Після цього працівникам більше не доводилося проходити кілометри по складу – "шайби"-роботи підвозять вежі з товарами до місць відбору. Компанія додає, що місцеві органи влади були поінформовані про модернізацію і що її участь у місцевих ініціативах не пов’язана з цими планами.

Раніше повідомлялось, що з моменту запуску ChatGPT суттєвого впливу технологій штучного інтелекту на зайнятість у США не зафіксовано.

Нове дослідження Yale Budget Lab та Brookings також свідчить, що масового витіснення працівників програмами на основі ШІ наразі не відбувається.