Співпраця Польщі й України щодо протиракетної оборони розвиватиметься незалежно від напружень та емоцій, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск запевнив, що незалежно від різних напружень та емоцій співпраця з Україною розвиватиметься.

Про це повідомляє канцелярія очільника уряду Польщі, передає Цензор.НЕТ.

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Допомога Україні

"Коли ми кажемо, що хочемо й надалі допомагати Україні, то не лише керуємося солідарністю і не хочемо, щоб Росія виграла війну, але насамперед тому, що це впливає на безпеку Польщі", - зазначив Туск.

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Співпраця України та Польщі

Також прем’єр наголосив, що "співпраця Польщі та України у сфері сучасних методів протиракетної оборони розвиватиметься незалежно від різних напружень та емоцій".

"Хочу дуже чітко зауважити, що уряд тісно співпрацюватиме з Україною у питаннях безпеки", – додав він.

Туск розповів, що напередодні ввечері мав тривалу зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

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"Сьогодні можу це сказати: розмова стосувалася тісної співпраці Польщі та України у сфері протиракетної оборони та співпраці у протиповітряній обороні в умовах загрози з боку Росії", – зазначив він.