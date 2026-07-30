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Новини Допомога Україні від Польщі Відносини України та Польщі
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Співпраця Польщі й України щодо протиракетної оборони розвиватиметься незалежно від напружень та емоцій, - Туск

Туск про співпрацю України та Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск запевнив, що незалежно від різних напружень та емоцій співпраця з Україною розвиватиметься.

Про це повідомляє канцелярія очільника уряду Польщі, передає Цензор.НЕТ.

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Допомога Україні

"Коли ми кажемо, що хочемо й надалі допомагати Україні, то не лише керуємося солідарністю і не хочемо, щоб Росія виграла війну, але насамперед тому, що це впливає на безпеку Польщі", - зазначив Туск.

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Співпраця України та Польщі

Також прем’єр наголосив, що "співпраця Польщі та України у сфері сучасних методів протиракетної оборони розвиватиметься незалежно від різних напружень та емоцій".

"Хочу дуже чітко зауважити, що уряд тісно співпрацюватиме з Україною у питаннях безпеки", – додав він.

Туск розповів, що напередодні ввечері мав тривалу зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

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"Сьогодні можу це сказати: розмова стосувалася тісної співпраці Польщі та України у сфері протиракетної оборони та співпраці у протиповітряній обороні в умовах загрози з боку Росії", – зазначив він.

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Топ коментарі
+3
Звісно буде розвиватись, бо Х-101 від кацапів на ~100 км в Польщу залітає а польське ПРО дрихне 🤔
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30.07.2026 14:28 Відповісти
+2
Не чиїхось там, невідомо звідки взятих, «різних» напружень і емоцій, а цілком конкретних «ваших» українофобських. Ініційованих виключно польською владою.
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30.07.2026 14:32 Відповісти
+1
тому будуть продовжувати срати в українську комеморацію, бо це ж не пов'язано із спільним виробництвом зброї. А ось процес вступу в ЄС звісно ж повязаний з українською комеморацією. Це такий польький стандарт у міжнародній політиці.
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30.07.2026 14:36 Відповісти

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