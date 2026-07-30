Співпраця Польщі й України щодо протиракетної оборони розвиватиметься незалежно від напружень та емоцій, - Туск
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск запевнив, що незалежно від різних напружень та емоцій співпраця з Україною розвиватиметься.
Про це повідомляє канцелярія очільника уряду Польщі, передає Цензор.НЕТ.
Допомога Україні
"Коли ми кажемо, що хочемо й надалі допомагати Україні, то не лише керуємося солідарністю і не хочемо, щоб Росія виграла війну, але насамперед тому, що це впливає на безпеку Польщі", - зазначив Туск.
Співпраця України та Польщі
Також прем’єр наголосив, що "співпраця Польщі та України у сфері сучасних методів протиракетної оборони розвиватиметься незалежно від різних напружень та емоцій".
"Хочу дуже чітко зауважити, що уряд тісно співпрацюватиме з Україною у питаннях безпеки", – додав він.
Туск розповів, що напередодні ввечері мав тривалу зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
"Сьогодні можу це сказати: розмова стосувалася тісної співпраці Польщі та України у сфері протиракетної оборони та співпраці у протиповітряній обороні в умовах загрози з боку Росії", – зазначив він.
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