Нарушение воздушного пространства Польши ракетой Х-101: НАТО поддерживает тесный контакт с польскими властями

Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич провел разговор с начальником Генерального штаба польской армии генералом Веславом Кукулой по поводу реакции на российскую ракету, упавшую на территорию Польши.

Об этом сообщает Wirtualna Polska, передает Цензор.НЕТ.

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НАТО поддерживает тесный контакт с польскими властями

Пресс-секретарь Главного командования НАТО по союзным силам в Европе Мартин О’Доннелл отметил, что в ответ на нарушение российской ракетой польского воздушного пространства НАТО и Польша задействовали свои системы противовоздушной и наземной обороны.

"В воздух были подняты два истребителя НАТО — это были польские самолеты F-16, — а также самолет-заправщик Airbus A330, принадлежащий НАТО, польский самолет раннего воздушного предупреждения Saab 340 AEW и польский вертолет Ми-24", — говорится в сообщении.

О'Донелл также заверил, что "НАТО поддерживает тесный контакт с польскими властями по поводу нарушения польского воздушного пространства".

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Как стало известно Wirtualna Polska, в четверг также состоялся разговор Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Польши Веславом Кукулой.

Они обсудили "реакцию НАТО и Польши на этот инцидент, который остается предметом расследования".

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Что этому предшествовало?

В ночь на 30 июля 2026 года Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники. В ряде регионов зафиксированы попадания, разрушения и пожары.

Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники. В ряде регионов зафиксированы попадания, разрушения и пожары. Российские войска атаковали Львов, Киев, Днепропетровскую область.

В ночь на 30 июля Польша привела в готовность силы противовоздушной обороны и подняла в небо военную авиацию из-за массированного ракетного удара России по Украине.

Сообщалось, что около 03:50 по местному времени в Люблине прозвучали сирены воздушной тревоги из-за угрозы удара с воздуха.

Впоследствии стало известно, что в Польше обнаружили кратер и обломки неизвестного объекта после ночной атаки РФ по Украине.

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