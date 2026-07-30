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Новости Российская ракета упала в Польше
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Туск заявляет, что польская ПВО сбила бы российскую ракету, если бы та пролетела дальше, а Косиняк-Камыш заявил о "чрезвычайно тяжелой" ночи

Россия атаковала Польшу

Польская ПВО была готова сбить российскую ракету, залетевшую на территорию Люблинского воеводства, если бы она продолжила движение вглубь страны.

Об этом заявил в четверг во время заседания кризисного штаба в Люблине премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на канцелярию польского премьера. 

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Что говорит Туск?

"Мы были готовы сбить ракету, если бы она продолжила свой полет", — заверил Туск.

российская ракета в Польше
Предполагаемое место падения российской ракеты в Польше

Отметим, что ракета упала вблизи населенного пункта Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Люблинском воеводстве упала российская ракета Х-101, — Туск. ФОТО

Вызов для ПВО

Между тем, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о "чрезвычайно тяжелой" ночи для польской ПВО. 

"Чрезвычайно тяжелая ночь для нашей противовоздушной обороны, систем наблюдения и обнаружения угроз. Благодарю генерала И. Новака и Оперативное командование Вооруженных Сил, всех, кто сегодня координировал, наблюдал, анализировал и реагировал на события над Украиной и в нашем воздушном пространстве. Информация оперативно передавалась и координировалась соответствующими службами, а также поступала к первым лицам нашего государства. В настоящее время продолжается выяснение того, какой именно объект упал в районе населенного пункта Тарнава-Колония", — написал он в соцсети Х.

Что этому предшествовало?

  • В ночь на 30 июля 2026 года Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники. В ряде регионов зафиксированы попадания, разрушения и пожары.
  • Российские войска атаковали Львов, Киев, Днепропетровскую область.
  • В ночь на 30 июля Польша привела в готовность силы противовоздушной обороны и подняла в небо военную авиацию из-за массированного ракетного удара России по Украине.
  • Сообщалось, что около 03:50 по местному времени в Люблине прозвучали сирены воздушной тревоги из-за угрозы удара с воздуха.
  • Впоследствии стало известно, что в Польше обнаружили кратер и обломки неизвестного объекта после ночной атаки РФ по Украине.

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Автор: 

Польша (9633) ракеты (4153) Туск Дональд (944) Косиняк-Камыш Владислав (107)
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Топ комментарии
+31
Бідні пшеки. Яка ж ніч важка була в них. З Волині ракета залетіла, думали знову різня почнеться.
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30.07.2026 12:59 Ответить
+18
Шкода що не полетіла....
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30.07.2026 12:55 Ответить
+17
тобто поляків з приграниччя не шкода. От якби на Варшаву...
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30.07.2026 12:56 Ответить

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