Туск каже, що польська ППО збила б російську ракету, якби та полетіла далі, а Косіняк-Камиш заявив про "надзвичайно важку" ніч

Польська ППО була готова збити російську ракету, що залетіла на територію Люблінського воєводства, якби вона продовжила рух вглиб країни.

Про це заявив в четвер під час засідання кризового штабу в Любліні прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на канцелярію польського прем'єра.

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Що каже Туск?

"Ми були готові збити ракету, якби вона продовжила свій політ", - запевнив Туск.



Ймовірне місце падіння російської ракети в Польщі

Зазначимо, що ракета впала поблизу населеного пункту Тарнава-Колонія в Люблінському воєводстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Люблінському воєводстві впала російська ракета Х-101, - Туск. ФОТО

Виклик для ППО

Тим часом, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив про "надзвичайно важку" ніч для польської ППО.

"Надзвичайно важка ніч для нашої протиповітряної оборони, систем спостереження та виявлення загроз. Дякую генералу І. Новаку та Оперативному командуванню Збройних Сил, усім, хто сьогодні координував, спостерігав, аналізував та реагував на події над Україною та у нашому повітряному просторі. Інформація оперативно передавалася та координувалася відповідними службами, а також надходила до перших осіб нашої держави. Наразі триває з'ясування того, який саме об'єкт впав у районі н. п. Тарнава-Колонія", - написав він у соцмережі Х.

Що передувало?

У ніч проти 30 липня 2026 року Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. У низці регіонів зафіксовані влучання, руйнування та пожежі.

Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. У низці регіонів зафіксовані влучання, руйнування та пожежі. Російські війська атакували Львів, Київ, Дніпропетровщину.

У ніч на 30 липня Польща привела у готовність сили протиповітряної оборони та підняла в небо військову авіацію через масований ракетний удар Росії по Україні.

Повідомлялося, що близько 03:50 за місцевим часом у Любліні пролунали сирени повітряної тривоги через загрозу удару з повітря.

Згодом стало відомо, що у Польщі виявили кратер і уламки невідомого об’єкта після нічної атаки РФ по Україні.

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