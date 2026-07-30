Порушення повітряного простору Польщі ракетою Х-101: НАТО підтримує тісний контакт з польською владою

Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич провів розмову з начальником Генерального штабу польської армії генералом Веславом Кукулою щодо реакції на російську ракету, яка впала на територію Польщі.

Про це повідомляє Wirtualna Polska, передає Цензор.НЕТ.

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НАТО підтримує тісний контакт з польською владою

Речник Головного командування НАТО союзними силами у Європі Мартін О’Доннелл зазначив, що у відповідь на порушення російською ракетою польського повітряного простору НАТО та Польща задіяли свої системи протиповітряної та наземної оборони.

"Було піднято в повітря два винищувачі НАТО – це були польські літаки F-16, – а також літак-заправник Airbus A330, що належить НАТО, польський літак раннього повітряного попередження Saab 340 AEW та польський вертоліт Мі-24", – йдеться в повідомленні.

О'Донелл також запевнив, що "НАТО підтримує тісний контакт з польською владою щодо порушення польського повітряного простору".

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Як стало відомо Wirtualna Polska, у четвер також відбулася розмова Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексуса Гринкевича з начальником Генерального штабу Збройних сил Польщі Веславом Кукулою.

Вони обговорили "реакцію НАТО та Польщі на цей інцидент, який залишається предметом розслідування".

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Що передувало?

У ніч проти 30 липня 2026 року Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. У низці регіонів зафіксовані влучання, руйнування та пожежі.

Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. У низці регіонів зафіксовані влучання, руйнування та пожежі. Російські війська атакували Львів, Київ, Дніпропетровщину.

У ніч на 30 липня Польща привела у готовність сили протиповітряної оборони та підняла в небо військову авіацію через масований ракетний удар Росії по Україні.

Повідомлялося, що близько 03:50 за місцевим часом у Любліні пролунали сирени повітряної тривоги через загрозу удару з повітря.

Згодом стало відомо, що у Польщі виявили кратер і уламки невідомого об’єкта після нічної атаки РФ по Україні.

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