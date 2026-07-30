Немає підстав вважати, що ціллю була Польща, - Туск після падіння російської ракети

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що наразі немає жодних підстав вважати, що російська крилата ракета, яка впала в Люблінському воєводстві, була навмисно спрямована на територію Польщі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF FM, про це Туск сказав під час відвідування місця падіння об'єкта, який порушив польський повітряний простір.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами польського прем'єра, попередні дані підтверджують, що, найімовірніше, йдеться про російську крилату ракету Х-101.

"Немає жодних підстав вважати, що ціллю була Польща", – наголосив Дональд Туск.

Водночас він застеріг, що Росія намагатиметься уникнути відповідальності за інцидент.

"Росія робитиме все можливе, щоб зняти з себе відповідальність", – зазначив глава польського уряду.

Читайте: Туск каже, що польська ППО збила б російську ракету, якби та полетіла далі, а Косіняк-Камиш заявив про "надзвичайно важку" ніч

Туск також повідомив, що Сполучені Штати висловили зацікавленість у долученні до розслідування нічного порушення польського повітряного простору.

За його словами, влада прагне максимальної відкритості під час розслідування.

"Мені важливо, щоб не повторилося те, що було колись. Усе має бути прозорим, люди мають бути поінформовані про все. Ця війна сповнена несподіванок. Ми маємо дуже швидко вчитися реагувати на нові ситуації та нові загрози", – підсумував польський прем'єр.

Нагадаємо, як повідомляв Цензор.НЕТ, у ніч на 30 липня російська ракета порушила повітряний простір Польщі та впала на території Люблінського воєводства.

Російські війська атакували Львів, Київ, Дніпропетровщину.

У ніч на 30 липня Польща привела у готовність сили протиповітряної оборони та підняла в небо військову авіацію через масований ракетний удар Росії по Україні.

Повідомлялося, що близько 03:50 за місцевим часом у Любліні пролунали сирени повітряної тривоги через загрозу удару з повітря.

Згодом стало відомо, що у Польщі виявили кратер і уламки невідомого об’єкта після нічної атаки РФ по Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Порушення повітряного простору Польщі: Туск екстрено скликає координаційну групу