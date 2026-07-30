Нет оснований полагать, что целью была Польша, - Туск после падения российской ракеты

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на данный момент нет никаких оснований полагать, что российская крылатая ракета, упавшая в Люблинском воеводстве, была намеренно направлена на территорию Польши.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF FM, об этом Туск заявил во время посещения места падения объекта, нарушившего польское воздушное пространство.

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По словам польского премьера, предварительные данные подтверждают, что, скорее всего, речь идет о российской крылатой ракете Х-101.

"Нет никаких оснований полагать, что целью была Польша", – подчеркнул Дональд Туск.

В то же время он предупредил, что Россия будет пытаться уйти от ответственности за инцидент.

"Россия будет делать все возможное, чтобы снять с себя ответственность", - отметил глава польского правительства.

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Туск также сообщил, что Соединенные Штаты выразили заинтересованность в участии в расследовании ночного нарушения польского воздушного пространства.

По его словам, власти стремятся к максимальной открытости в ходе расследования.

"Для меня важно, чтобы не повторилось то, что было когда-то. Все должно быть прозрачным, люди должны быть информированы обо всем. Эта война полна неожиданностей. Мы должны очень быстро учиться реагировать на новые ситуации и новые угрозы", - подытожил польский премьер.

Напомним, как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь на 30 июля российская ракета нарушила воздушное пространство Польши и упала на территории Люблинского воеводства.

Российские войска атаковали Львов, Киев, Днепропетровскую область.

В ночь на 30 июля Польша привела в готовность силы противовоздушной обороны и подняла в небо военную авиацию из-за массированного ракетного удара России по Украине.

Сообщалось, что около 03:50 по местному времени в Люблине прозвучали сирены воздушной тревоги из-за угрозы удара с воздуха.

Впоследствии стало известно, что в Польше обнаружили кратер и обломки неизвестного объекта после ночной атаки РФ по Украине.

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