Сибіга обговорив із Сікорським вторгнення російської ракети до Польщі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів термінову розмову з очільником МЗС Польщі Радославом Сікорським після того, як російська крилата ракета порушила повітряний простір Польщі.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Ключові тези переговорів

Український дипломат висловив повну солідарність із Варшавою, високо оцінив оперативну реакцію польського уряду та запропонував усю необхідну допомогу у розслідуванні інциденту.

Дипломати погодилися, що зміцнення ППО України є нагальним пріоритетом для всієї євроатлантичної спільноти.

Сибіга запропонував відновити консультації з партнерами щодо залучення їхніх спроможностей для захисту українського повітряного простору, наголосивши, що це прагматичний крок для безпеки всього регіону.

Глава МЗС підкреслив необхідність об'єднання зусиль перед лицем російської агресії, закликавши відкласти суперечки про минуле заради протидії гострим викликам сьогодення.

"Вважаю, що сьогоднішнє вторгнення ракети є суворим нагадуванням про жахливу реальність, з якою зіштовхуються обидві наші країни: настав час зосередитися на протидії загрозам сьогодення, а не на суперечливих дебатах про минуле", - наголосив Андрій Сибіга.

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