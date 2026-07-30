УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13700 відвідувачів онлайн
Новини Наступ Росії на країни НАТО Загроза агресії РФ для Європи
1 217 17

Порушення повітряного простору Польщі свідчить, що війна РФ виходить за межі України і загрожує безпеці НАТО та ЄС, - Цахкна

Цахкна про ракету в Польщі

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна розкритикував російську масовану атаку на Україну та порушення повітряного простору Польщі крилатою ракетою РФ.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Загроза безпеці НАТО та ЄС

"Росія знову обрала терор замість миру. Кожна ракета, спрямована проти українських цивільних, є ще одним нагадуванням, що потурання агресії лише розпалює агресора. Цивільні ніколи не повинні прокидатися від ракет і дронів. Відповідальність за цю війну несе виключно Росія", - йдеться в повідомленні.

Він зауважив, що під час ракетного удару РФ по Україні було також порушено повітряний простір Польщі.

"Це ще одне нагадування про те, що війна Росії виходить за межі України та становить пряму загрозу безпеці НАТО та ЄС", - наголосив Цахкна.

Також читайте: Прямий військовий напад РФ на НАТО наразі неможливий, - міністр оборони Латвії Мелніс

Тиск на РФ

"Ці атаки лише зміцнюють нашу рішучість і демонструють, що Європа має посилити тиск на Кремль. Кожна втрачена нагода посилити санкції та ще більше ізолювати Росію надсилає неправильний сигнал. Росія має зіштовхуватися зі зростаючою політичною, економічною та дипломатичною ізоляцією, доки вона не припинить свою війну, не виведе війська з України та не буде притягнута до повної відповідальності , – додав він.

Читайте: Туск каже, що польська ППО збила б російську ракету, якби та полетіла далі, а Косіняк-Камиш заявив про "надзвичайно важку" ніч

Цахкна про ракету в Польщі

Що передувало?

  • У ніч проти 30 липня 2026 року Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. У низці регіонів зафіксовані влучання, руйнування та пожежі.
  • Російські війська атакували Львів, Київ, Дніпропетровщину.
  • У ніч на 30 липня Польща привела у готовність сили протиповітряної оборони та підняла в небо військову авіацію через масований ракетний удар Росії по Україні.
  • Повідомлялося, що близько 03:50 за місцевим часом у Любліні пролунали сирени повітряної тривоги через загрозу удару з повітря.
  • Згодом стало відомо, що у Польщі виявили кратер і уламки невідомого об’єкта після нічної атаки РФ по Україні.

Автор: 

Польща (7606) Цахкна Маргус (172)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Пішла потужна отвєтка від представників НАТО. До вечора кацапню занудять балачками до смерті.
показати весь коментар
30.07.2026 13:40 Відповісти
+7
Та вже б нарешті вийшла, може до європи дійшло б нарешті, що війну треба всіма силами закінчувати, а не підживлювати (продовжуючи економічну співпрацю з рашкою).
показати весь коментар
30.07.2026 13:35 Відповісти
+3
Якось вже не цікаво, що " партнери" , " союзники" вже 12 рік підряд в голос озвучують видимі всім речі. ( Коли це буде казати звичайний дядько то він хворий на голову, а так то політики високого рівня)😸.
показати весь коментар
30.07.2026 13:42 Відповісти

Завантаження...

 
 