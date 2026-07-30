Порушення повітряного простору Польщі свідчить, що війна РФ виходить за межі України і загрожує безпеці НАТО та ЄС, - Цахкна

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна розкритикував російську масовану атаку на Україну та порушення повітряного простору Польщі крилатою ракетою РФ.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Загроза безпеці НАТО та ЄС

"Росія знову обрала терор замість миру. Кожна ракета, спрямована проти українських цивільних, є ще одним нагадуванням, що потурання агресії лише розпалює агресора. Цивільні ніколи не повинні прокидатися від ракет і дронів. Відповідальність за цю війну несе виключно Росія", - йдеться в повідомленні.

Він зауважив, що під час ракетного удару РФ по Україні було також порушено повітряний простір Польщі.

"Це ще одне нагадування про те, що війна Росії виходить за межі України та становить пряму загрозу безпеці НАТО та ЄС", - наголосив Цахкна.

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Тиск на РФ

"Ці атаки лише зміцнюють нашу рішучість і демонструють, що Європа має посилити тиск на Кремль. Кожна втрачена нагода посилити санкції та ще більше ізолювати Росію надсилає неправильний сигнал. Росія має зіштовхуватися зі зростаючою політичною, економічною та дипломатичною ізоляцією, доки вона не припинить свою війну, не виведе війська з України та не буде притягнута до повної відповідальності , – додав він.

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