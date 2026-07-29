Прямий військовий напад РФ на НАТО наразі неможливий, - міністр оборони Латвії Мелніс

Наразі прямий конвенційний військовий напад РФ на НАТО неможливий, оскільки "Росія застрягла в Україні".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявив міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс.

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РФ застрягла в Україні

Так, за словами Мелніса, РФ застрягла в Україні, яка успішно веде бойові дії, знищує російську логістику, а також завдає ударів по об'єктах у глибокому тилу, що не дозволяє Росії розвивати подальший наступ. Тому, на думку міністра, прямий конвенційний військовий напад росіян на НАТО зараз неможливий.

Він зауважив, що для організації масштабного нападу РФ довелося б перекинути свої сили з України, сформувати підрозділи поблизу країн Балтії та розпочати атаку. НАТО зауважило б такі дії завчасно. Окрім того, якби РФ пішла на такий крок, це відкрило б українцям набагато більше можливостей для проведення власних операцій, що Москва дозволити собі не може.

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"Чи може РФ дозволити собі воювати на два фронти? Це буде стратегічною помилкою. Вже напад на Україну - стратегічна помилка та прорахунок. Тому найближчим часом РФ не зможе зробити нічого подібного. Я говорю це не лише для того, щоб заспокоїти", - наголосив міністр.

Провокації РФ

Що стосується здатності РФ організовувати провокації, Мелніс зазначив, що вони вже відбуваються. Одним зі способів він назвав організацію нелегальної міграції. Водночас РФ може організувати й інші види провокацій, проте армія та служби внутрішніх справ готові на це реагувати.

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"За появи ознак (провокацій. – Ред.) ми готові реагувати. Тут не будуть ходити зелені чоловічки, як не літатимуть і дрони. Якщо буде дрон - ми його знищимо, якщо будуть зелені чоловічки - служби внутрішніх справ, Державна служба безпеки або заарештують їх, або нейтралізують. І служби внутрішніх справ, і збройні сили готові", - наголосив Мелніс.

Водночас міністр вважає, що в майбутньому РФ відновить свою армію, тому і НАТО створює набагато сильніші армії, здатні зупинити, а за необхідності і розгромити її, щоб РФ не змогла реалізувати подібні плани.

"Але чи зможемо ми залізти в голову Путіна? Ні. Ми маємо бути готові та готуємо свої сили так, щоб бути готовими як до провокацій, так і до захисту держави", - додав Мелніс.

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