Прямое военное нападение РФ на НАТО пока невозможно, - министр обороны Латвии Мелнис

В настоящее время прямое конвенциональное военное нападение РФ на НАТО невозможно, поскольку "Россия застряла в Украине"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявил министр обороны Латвии Райвис Мелнис.

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РФ застряла в Украине

Так, по словам Мелниса, РФ застряла в Украине, которая успешно ведет боевые действия, уничтожает российскую логистику, а также наносит удары по объектам в глубоком тылу, что не позволяет России развивать дальнейшее наступление. Поэтому, по мнению министра, прямое конвенционное военное нападение россиян на НАТО сейчас невозможно.

Он отметил, что для организации масштабного нападения РФ пришлось бы перебросить свои силы из Украины, сформировать подразделения вблизи стран Балтии и начать атаку. НАТО заметило бы такие действия заранее. Кроме того, если бы РФ пошла на такой шаг, это открыло бы украинцам гораздо больше возможностей для проведения собственных операций, чего Москва себе позволить не может.

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"Может ли РФ позволить себе воевать на два фронта? Это будет стратегической ошибкой. Уже само нападение на Украину — стратегическая ошибка и просчет. Поэтому в ближайшее время РФ не сможет сделать ничего подобного. Я говорю это не только для того, чтобы успокоить", — подчеркнул министр.

Провокации РФ

Что касается способности РФ организовывать провокации, Мелнис отметил, что они уже происходят. Одним из способов он назвал организацию нелегальной миграции. В то же время РФ может организовать и другие виды провокаций, однако армия и службы внутренних дел готовы на это реагировать.

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"При появлении признаков (провокаций. – Ред.) мы готовы реагировать. Здесь не будут ходить зеленые человечки, как не будут летать и дроны. Если появится дрон — мы его уничтожим, если появятся зеленые человечки — службы внутренних дел, Государственная служба безопасности либо арестуют их, либо нейтрализуют. И службы внутренних дел, и вооруженные силы готовы", — подчеркнул Мелнис.

В то же время министр считает, что в будущем РФ восстановит свою армию, поэтому и НАТО создает гораздо более сильные армии, способные остановить, а при необходимости и разгромить ее, чтобы РФ не смогла реализовать подобные планы.

"Но сможем ли мы залезть в голову Путина? Нет. Мы должны быть готовы и готовим свои силы так, чтобы быть готовыми как к провокациям, так и к защите государства", — добавил Мелнис.

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