Великобритания и Германия создают дальнобойную ракету на случай войны с Россией, — Telegraph

Великобритания и Германия приступили к реализации секретной программы по разработке ракет дальнего действия для сдерживания России в случае полномасштабной агрессии. Это оружие должно уничтожать вражеские стратегические цели на расстоянии до 2000 километров.

Об этом пишет Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно о ракете?

Отмечается, что проект под названием Deep Precision Strike (DPS) планируется реализовать к 2034 году. Благодаря этому европейские союзники смогут уничтожать штабы и логистические пути в российском тылу.

В настоящее время Лондон и Берлин рассматривают два варианта нового оружия: низколетящую крылатую ракету, которая сможет обходить российские системы ПВО, или гиперзвуковую ракету, скорость которой в пять раз превысит скорость звука. Страны планируют создать ракету с дальностью полета более 2 000 км, способную уничтожать логистические маршруты и другие стратегические объекты в тылу российской армии.

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Программа разработки

Программа DPS оценивается в 30 миллиардов фунтов стерлингов и объединяет 12 стран НАТО. Ожидается, что финансировать проект будет Берлин, а Лондон предоставит технологии.

В то же время британская сторона хочет, чтобы уже в 2027 году программа перешла от политических договоренностей к полноценной разработке. По данным источников, проект предусматривает объединение финансирования Германии и британского опыта в сфере производства высокоточного оружия.

Помимо ракетной программы, страны разрабатывают морские беспилотники, строят артиллерийский производственный комплекс Gun Hall и выпускают обновленные бронемашины Boxer для британской армии.

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Длительный срок реализации

Отмечается, что для британцев проект продвигается хорошими темпами, и он может стать символом того, как Европа избавляется от зависимости от американской военной поддержки.

В то же время Telegraph добавляет, что часть военных экспертов считает график разработки программы слишком медленным.

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес назвал десятилетний график "абсурдным", отметив, что Украина уже располагает беспилотниками, способными преодолевать около 2 000 километров с крупным боевым зарядом: "Мы же не говорим о высадке людей на Луну".

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