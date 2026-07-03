Министр обороны Германии Писториус заявил, что хранит дома запасы "на случай войны" с РФ

Министр обороны Германии Борис Писториус рассказал, что страна готовится к возможному нападению, а у него и его жены дома уже есть запасы "на случай войны".

Об этом он рассказал в интервью Der Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подготовка Писториуса

Отвечая на вопрос, подготовился ли он лично к возможным кризисным ситуациям, в частности, есть ли у него запас воды, консервов и радио, Писториус сказал:

"Мы с женой без проблем смогли бы обеспечивать себя едой несколько дней. Прежде всего мы позаботились о достаточном запасе воды".

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Оборонительная война и помощь Украине

Писториус также объяснил, почему раньше часто говорил о готовности к войне и призывал граждан готовиться. По его словам, он хотел встряхнуть общество и заставить немцев осознать угрозы.

Однако его позиция не изменилась: Бундесвер готовится к оборонительной войне, чтобы никто не осмелился напасть на Германию. Для этого немцы, в частности, активно внедряют технологии беспилотников, перенимая боевой опыт Украины, рассказал министр.

Писториус добавил, что война РФ против Украины "возможно, вступила в решающую фазу", поэтому Германия уже готовит около 12 млрд евро в рамках нового пакета помощи НАТО на 40 млрд евро.

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