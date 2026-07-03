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Новости Германия готовится к нападению России
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Министр обороны Германии Писториус заявил, что хранит дома запасы "на случай войны" с РФ

Министр обороны Германии Борис Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус рассказал, что страна готовится к возможному нападению, а у него и его жены дома уже есть запасы "на случай войны".

Об этом он рассказал в интервью Der Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подготовка Писториуса

Отвечая на вопрос, подготовился ли он лично к возможным кризисным ситуациям, в частности, есть ли у него запас воды, консервов и радио, Писториус сказал:

"Мы с женой без проблем смогли бы обеспечивать себя едой несколько дней. Прежде всего мы позаботились о достаточном запасе воды".

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Оборонительная война и помощь Украине

Писториус также объяснил, почему раньше часто говорил о готовности к войне и призывал граждан готовиться. По его словам, он хотел встряхнуть общество и заставить немцев осознать угрозы.

Однако его позиция не изменилась: Бундесвер готовится к оборонительной войне, чтобы никто не осмелился напасть на Германию. Для этого немцы, в частности, активно внедряют технологии беспилотников, перенимая боевой опыт Украины, рассказал министр.

  • Писториус добавил, что война РФ против Украины "возможно, вступила в решающую фазу", поэтому Германия уже готовит около 12 млрд евро в рамках нового пакета помощи НАТО на 40 млрд евро.

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Автор: 

Германия (7585) Писториус Борис (330)
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Топ комментарии
+6
ЦЕ ШИК. КОЛИСЬ КРАЇНА яку ледве ледве перемогли всієї планетою тепер боїться країну яка свої цвяхи не робить
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03.07.2026 20:11 Ответить
+4
А всього навсього потрібно було дати Україні ті Тауруси. І не потрібно було б тепер всій Європі евакуюватися за Ламанш
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03.07.2026 20:30 Ответить
+3
Позерство. Навіть більшості українців запаси не знадобилися. І він добре це знає. Про інше треба дбати.
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03.07.2026 20:15 Ответить

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