Переговоры с Германией по поводу Drone Deal продвигаются очень оперативно - посол Макеев

Индустрия дронов

Украина и Германия работают над заключением рамочного соглашения Drone Deal для развития беспилотных систем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью посла Украины в Германии Алексея Макеева агентству"Укринформ".

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Соглашение о дронах и технологиях

По словам дипломата, переговоры ведутся по инициативе Президента Украины. Речь идет о создании рамочного документа, который позволит осуществлять обмен технологиями и совместное производство.

"Мы ведем переговоры с немецкой стороной по инициативе Президента о заключении так называемого Drone Deal - рамочного документа, который позволит осуществлять обмен технологиями и совместное производство не только для Украины, но и для Германии и других государств-партнеров", - отметил Макеев.

Посол отметил, что работа над текстом документа продолжается. Переговорные команды продолжают согласовывать положения соглашения.

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Совместные проекты и сотрудничество в сфере обороны

Макеев сообщил, что украинские и немецкие оборонные компании уже активизировали сотрудничество. Речь идет о создании совместных предприятий в сфере ракетных технологий.

"Продолжается работа переговорных команд над текстом. Думаю, что мы будем продвигаться очень оперативно", - добавил он.

По его словам, сотрудничество развивается с несколькими ведущими европейскими производителями. В частности, компании работают над совместными разработками в сфере дальнобойного вооружения и ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны.

Также отмечается, что страны-партнеры смогут закупать украинское вооружение и технологии и сотрудничать напрямую с украинскими производителями.

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