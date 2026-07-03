Переговори з Німеччиною щодо Drone Deal просуваються дуже оперативно - посол Макеєв

Індустрія дронів

Україна та Німеччина працюють над укладенням рамкової угоди Drone Deal для розвитку безпілотних систем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю посла України в Німеччині Олексія Макеєва "Укрінформу".

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Угода про дрони та технології

За словами дипломата, переговори ведуться за ініціативою Президента України. Йдеться про створення рамкового документа, який дозволить обмін технологіями та спільне виробництво.

"Ми ведемо переговори з німецькою стороною за ініціативою Президента щодо укладення так званої Drone Deal – рамкового документа, який дозволятиме обмін технологіями та спільне виробництво не лише для України, а й для Німеччини та інших держав-партнерів", - зазначив Макеєв.

Посол зазначив, що робота над текстом документа триває. Переговорні команди продовжують узгодження положень угоди.

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Спільні проєкти і оборонна співпраця

Макеєв повідомив, що українські та німецькі оборонні компанії вже активізували співпрацю. Йдеться про створення спільних підприємств у сфері ракетних технологій.

"Триває робота переговірних команд з текстом. Думаю, що ми будемо просуватися дуже оперативно", - додав він.

За його словами, співпраця розвивається з кількома провідними європейськими виробниками. Зокрема, компанії працюють над спільними розробками у сфері далекобійного озброєння та ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони.

Також зазначається, що країни-партнери зможуть закуповувати українське озброєння та технології й співпрацювати безпосередньо з українськими виробниками.

Раніше повідомлялося, що Німеччина на саміті НАТО в Анкарі запропонує європейським союзникам взяти нові фінансові зобов'язання для підтримки України, заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

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