Переговори з Німеччиною щодо Drone Deal просуваються дуже оперативно - посол Макеєв
Індустрія дронів
Україна та Німеччина працюють над укладенням рамкової угоди Drone Deal для розвитку безпілотних систем.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю посла України в Німеччині Олексія Макеєва "Укрінформу".
Угода про дрони та технології
За словами дипломата, переговори ведуться за ініціативою Президента України. Йдеться про створення рамкового документа, який дозволить обмін технологіями та спільне виробництво.
"Ми ведемо переговори з німецькою стороною за ініціативою Президента щодо укладення так званої Drone Deal – рамкового документа, який дозволятиме обмін технологіями та спільне виробництво не лише для України, а й для Німеччини та інших держав-партнерів", - зазначив Макеєв.
Посол зазначив, що робота над текстом документа триває. Переговорні команди продовжують узгодження положень угоди.
Спільні проєкти і оборонна співпраця
Макеєв повідомив, що українські та німецькі оборонні компанії вже активізували співпрацю. Йдеться про створення спільних підприємств у сфері ракетних технологій.
"Триває робота переговірних команд з текстом. Думаю, що ми будемо просуватися дуже оперативно", - додав він.
За його словами, співпраця розвивається з кількома провідними європейськими виробниками. Зокрема, компанії працюють над спільними розробками у сфері далекобійного озброєння та ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони.
Також зазначається, що країни-партнери зможуть закуповувати українське озброєння та технології й співпрацювати безпосередньо з українськими виробниками.
Раніше повідомлялося, що Німеччина на саміті НАТО в Анкарі запропонує європейським союзникам взяти нові фінансові зобов'язання для підтримки України, заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц.
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