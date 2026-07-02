Війна в Україні увійшла у вирішальну фазу, - Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що війна РФ проти України увійшла у вирішальну фазу, тому Києву потрібні гроші для виробництва озброєння.
Про це він заявив в інтерв'ю Spiegel, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Війна Росії проти України увійшла в, можливо, вирішальну фазу, і ми маємо скористатися цим моментом. Україні потрібні кошти, щоб виробляти озброєння та мати змогу захищатися від Росії", - наголосив міністр.
Пісторіус вважає, що "це наша спільна відповідальність - не послаблювати цю підтримку".
Що передувало?
Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що на саміті НАТО в Анкарі Німеччина запропонує європейським союзникам взяти нові фінансові зобов'язання для підтримки України.
Також Німеччина засудила масовану російську атаку на Київ і заявила про намір посилити тиск на Росію разом із міжнародними партнерами.
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