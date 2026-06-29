Україна, Іран і Близький Схід: Рубіо та Вадефуль обговорили загрози світу

Державний секретар США Марко Рубіо провів зустріч із міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем, під час якої сторони обговорили ситуацію на Близькому Сході та війну Росії проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Рубіо написав у соцмережі X.

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Безпека Близького Сходу і війна в Україні

Під час зустрічі сторони підтвердили спільну позицію щодо недопущення отримання Іраном ядерної зброї та обговорили ключові питання безпеки в межах НАТО.

Рубіо зазначив, що США та Німеччина мають однакове бачення щодо іранської ядерної програми.

"Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Німеччини для обговорення ситуації на Близькому Сході та підтвердив наше спільне зобов'язання забезпечити, щоб Іран ніколи не отримав або не розробив ядерну зброю", – сказав він.

Також сторони наголосили на необхідності справедливого розподілу оборонного навантаження між союзниками по НАТО та досягнення тривалого миру між Україною і Росією.

"Ми також підтвердили необхідність перенесення тягаря з НАТО та встановлення міцного миру між Росією та Україною", – додав держсекретар США.

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